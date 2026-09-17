Trossard neden yok, Trossard sakatlandı mı, Marsilya maçında yok mu, neden yok, Trossard ne zaman, nerede sakatlandı, Trossard kaç maç yok?

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Trossard ne zaman, nerede sakatlandı, kaç maç yok? Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesi Leandro Trossard'dan gelen sakatlık haberi taraftarları meraklandırdı. Teknik heyetin açıklaması sonrası Trossard'ın yaşadığı tendon ağrısının detayları, yıldız futbolcunun Marsilya maçında neden forma giyemeyeceği ve sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.

TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya karşılaşması öncesinde Leandro Trossard'ın durumu merak konusu oldu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, düzenlediği açıklamada ağrıları bulunan Belçikalı futbolcunun karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.

TROSSARD NEDEN MARSİLYA MAÇINDA YOK?

Vincenzo Italiano, Trossard'ın yaşadığı ağrılar nedeniyle Marsilya maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı. İtalyan teknik adam, yaptığı değerlendirmede, "Ağrıları nedeniyle Trossard yarın kadroda yer almayacak" ifadelerini kullandı.

TROSSARD SAKATLANDI MI?

Leandro Trossard'ın yaşadığı rahatsızlığın ardından gözler futbolcunun sağlık durumuna çevrildi. Teknik direktör Italiano'nun açıklamasında oyuncunun ağrıları bulunduğu belirtilirken, Trossard'ın yaşadığı problemin detayları ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı konusunda ise henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

TROSSARD KAÇ MAÇ YOK?

Trossard'ın Marsilya karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşirken, futbolcunun kaç maç sahalardan uzak kalacağı henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun tedavi süreci ve sağlık durumuna ilişkin yapılacak yeni değerlendirmelerin ardından dönüş tarihiyle ilgili daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

TROSSARD SAKATLANDI MI, MARSİLYA MAÇINDA YOK MU?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynadığı karşılaşmada Leandro Trossard sürprizi yaşandı. Belçikalı futbolcu, mücadele öncesinde açıklanan kadroda ilk 11'de yer almadığı gibi yedekler arasında da bulunmadı. Bunun üzerine futbolseverler, “Trossard sakatlandı mı, Marsilya maçında neden yok, ne zaman sahalara dönecek?” sorularına yanıt aramaya başladı.

TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA NEDEN YOK?

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Marsilya maçı öncesinde yaptığı açıklamada Trossard'ın tendonunda ağrı bulunduğunu ve bu nedenle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacağını duyurdu. İtalyan teknik adam, oyuncunun yüzde 100 hazır olmadığını belirtirken, bu nedenle Trossard'ı riske etmek istemediklerini ifade etti.

Dolayısıyla Trossard'ın Marsilya maçında ilk 11'de veya yedek kulübesinde bulunmamasının nedeni teknik tercih değil, yaşadığı fiziksel problem olarak açıklandı.

TROSSARD NE ZAMAN VE NEREDE SAKATLANDI?

Trossard'ın tendonunda ağrı bulunduğu bilgisi teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak oyuncunun hangi pozisyonda, hangi hareket sırasında veya hangi antrenmanda sakatlandığına ilişkin resmi ve net bir açıklama yapılmadı.

İtalyan teknik adam, Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya maçında kadroda olmayacağını belirtirken oyuncunun bir önceki dönemdeki antrenman programıyla ilgili de bilgi verdi. Bazı haberlerde Trossard'ın son iki gün antrenmanlarda yer almadığı, maç öncesindeki son idmana ise katıldığı aktarıldı.

Bu nedenle “Trossard şu antrenmanda sakatlandı” şeklinde kesin bir ifade kullanmak için mevcut açıklamalarda yeterli bilgi bulunmuyor.

TROSSARD KAÇ MAÇ YOK?

Şu an için kesinleşen eksikliği Marsilya karşılaşması. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trossard'ın Marsilya maçında kadroda olmayacağını açıkça duyurdu.

Trossard'ın daha sonraki maçlarda forma giyip giymeyeceği ise sakatlığının durumuna bağlı olacak. Italiano, Belçikalı futbolcunun bir sonraki lig maçında Amed Sportif Faaliyetler karşısında oynayabilmesini umduğunu söyledi. Bu açıklamaya göre Trossard'ın uzun süre sahalardan uzak kalacağı yönünde şu aşamada doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

TROSSARD AMEDSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trossard'ın Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmiş değil. Vincenzo Italiano, oyuncunun Marsilya maçında riske edilmeyeceğini açıklarken Amed maçına yetişmesini umduğunu belirtti. Bu nedenle Trossard'ın dönüş tarihiyle ilgili kesin kararın sağlık durumunun takip edilmesinin ardından verilmesi bekleniyor.

TROSSARD'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2026-27 sezonunda Beşiktaş forması giymeye başlayan Leandro Trossard, siyah-beyazlı takımın hücum hattındaki önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Belçikalı futbolcu son olarak Süper Lig'de Erzurumspor karşısında forma giyerken Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı mücadelede takımının gollerinden birine imza attı.

Trossard'ın Marsilya karşılaşmasında kadroda bulunmaması nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun hücum hattında farklı bir tercihe yönelmesi gerekiyor.

Özetle: Trossard, tendonundaki ağrı nedeniyle Beşiktaş'ın Marsilya maçının kadrosunda yer almadı. Oyuncunun nerede ve tam olarak hangi anda sakatlandığı açıklanmazken, kaç maç kaçıracağı da henüz kesinleşmedi. Italiano, Trossard'ın Amed Sportif Faaliyetler maçına yetişmesini umduğunu açıkladı.