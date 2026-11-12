Trossard neden yok, Türkiye Belçika maçında Trossard sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Karşılaşma öncesinde futbolseverler "Trossard neden yok?", "Sakat mı, cezalı mı?" ve "Türkiye maçında oynayacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Leandro Trossard'ın Türkiye maçındaki durumuna dair tüm detaylar.

TROSSARD NEDEN YOK?

Leandro Trossard, Türkiye-Belçika maçına yedek kulübesinde başladı. Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye karşısındaki ilk 11'de Beşiktaşlı oyuncuya yer vermedi. Trossard'ın ilk 11'de yer almamasının teknik bir tercih olduğu değerlendiriliyor.

TROSSARD SAKAT MI?

Hayır, Trossard'ın Türkiye maçı öncesinde yeni bir sakatlık yaşadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Belçikalı oyuncu, maç kadrosunda yer alıyor ve yedek kulübesinde bekliyor.

TROSSARD CEZALI MI?

Hayır, Leandro Trossard'ın Türkiye maçında cezalı durumu bulunmuyor. Oyuncunun ilk 11'de yer almamasının kart cezasıyla bir ilgisi yok.

TROSSARD YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Trossard, Türkiye maçının kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Beşiktaşlı yıldız, maçın gidişatına ve teknik direktör Mark van Bommel'in tercihine göre ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olabilir.

TROSSARD TÜRKİYE MAÇINDA OYUNA GİRECEK Mİ?

Trossard'ın oyuna girip girmeyeceği, karşılaşmanın seyrine bağlı olarak netleşecek. Hücum hattında farklı pozisyonlarda görev yapabilen tecrübeli oyuncu, Belçika'nın skor ihtiyacı duyması ya da teknik heyetin değişiklik yapmak istemesi halinde ikinci yarıda sahaya çıkabilir.

BELÇİKA'NIN TÜRKİYE MAÇI İLK 11'İ

Belçika, Türkiye karşısına şu 11'le çıktı: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.

Belçika'nın golcüsü Romelu Lukaku ise hafif kalça sakatlığı nedeniyle Türkiye maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

LEANDRO TROSSARD KİMDİR?

Leandro Trossard, 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maasmechelen kentinde doğdu. Futbola Genk altyapısında başlayan Trossard, Belçika'da Lommel, OH Leuven ve Westerlo'da kiralık olarak forma giydikten sonra Genk'in yıldızlarından biri haline geldi. Ardından İngiltere'ye giden Belçikalı oyuncu, Brighton ve Arsenal formalarını giydi. Trossard, 2026 yazında Beşiktaş'a transfer oldu. Belçika A Milli Takımı'nda da uzun süredir forma giyen Trossard, kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.