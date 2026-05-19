Travis Scott İstanbul konseri ne zaman, Travis Scott İstanbul konseri biletleri ne zaman satışa çıkacak?

TRAVIS SCOTT İSTANBUL KONSERİ İÇİN GERİ SAYIM! BİLET SATIŞLARI RESMEN BAŞLADI

Dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott’ın İstanbul konseri için beklenen gün geldi. Milyonlarca müzikseverin heyecanla takip ettiği konserin biletleri, 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 14.00 itibarıyla resmen satışa sunuldu. Sınırlı kontenjan nedeniyle online platformlarda yoğunluk yaşanırken, kullanıcılar bilet alabilmek için uzun sanal kuyruklara girdi.

TRAVIS SCOTT İSTANBUL KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

Ünlü rapçinin İstanbul konserinin, şehrin dikkat çeken etkinlik alanlarından biri olan Tersane İstanbul’da gerçekleştirileceği öğrenildi. Organizasyonun butik kulüp konseptiyle planlanması nedeniyle konsere yalnızca 2 bin 500 kişinin katılabileceği belirtildi.

Sınırlı kapasite nedeniyle biletlerin kısa süre içerisinde tükenmesi beklenirken, konserin Türkiye’de yılın en özel müzik etkinliklerinden biri olacağı ifade ediliyor.

BİLET SATIŞLARINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Bilet satışlarının başlamasıyla birlikte binlerce kişi aynı anda sistemlere giriş yapmaya çalıştı. Özellikle online bilet platformlarında yoğunluk nedeniyle erişim problemleri ve uzun bekleme süreleri yaşandığı bildirildi.

Rap müzik hayranları sosyal medyada yaşanan yoğunluğu paylaşırken, bazı kullanıcılar ödeme ekranına ulaşmakta zorluk çektiğini dile getirdi.

TRAVIS SCOTT KONSER BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Konserle ilgili en çok merak edilen konuların başında ise bilet fiyatları geliyor. Ancak organizasyon şirketi tarafından şu ana kadar resmi bir fiyat listesi paylaşılmadı. Bilet fiyatlarının yalnızca ödeme ekranına ulaşabilen kullanıcılar tarafından görülebildiği öne sürüldü.

Sektör temsilcileri, organizasyonun ultra lüks ve sınırlı katılımlı olması nedeniyle fiyatların Türkiye konser standartlarının oldukça üzerinde olabileceğini belirtiyor.

FİYATLARIN GİZLİ TUTULMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bilet satışlarının başlamasına rağmen fiyat bilgisinin önceden açıklanmaması sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu stratejiyi eleştirirken, bazıları ise yoğun talep nedeniyle organizasyonun özel bir satış politikası uyguladığını düşünüyor.

Uzmanlar, yüksek sanatçı maliyeti ve düşük kapasite nedeniyle VIP kategorisine yakın fiyatlandırmaların tercih edilmiş olabileceğini ifade ediyor.

KONSERİN KISA SÜREDE TÜKENMESİ BEKLENİYOR

Dünya genelinde kapalı gişe konserleriyle tanınan Travis Scott’ın İstanbul performansı için de büyük ilgi bulunuyor. Sadece 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip organizasyonda biletlerin dakikalar içerisinde tükenebileceği konuşuluyor.

Müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Travis Scott’ın Türkiye konseri, şimdiden yılın en çok konuşulan etkinlikleri arasına girmeyi başardı.