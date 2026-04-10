Transit vize nedir, nasıl alınır, ücreti ne kadar? Transit vize isteyen ülkeler hangileri?

Uluslararası seyahat planlarında en sık gözden kaçırılan ancak en kritik konulardan biri transit vize uygulamalarıdır. Özellikle aktarmalı uçuşlar, kara yolu geçişleri veya farklı ülkeler üzerinden yapılan seyahatlerde yanlış vize türü seçimi ciddi mağduriyetlere yol açabilir. Peki, transit vize nedir, nasıl alınır, ücreti ne kadar? Hangi ülkeler transit vize istiyor? Detaylar haberimizde.

TRANSİT VİZE NEDİR?

Transit vize nedir sorusu, özellikle ilk kez yurt dışına çıkacak kişiler için büyük önem taşır. Transit vize; bir ülkeye ulaşmak için başka bir ülkenin hava sahası, havaalanı ya da kara sınırlarının kullanılacağı durumlarda alınması gereken kısa süreli vize türüdür. Temel amacı, seyahat eden kişinin sadece geçiş yapmasına izin vermektir.

Bu vize türü genellikle kısa süreli olup, uzun konaklama hakkı tanımaz. Ancak bazı ülkeler istisnai olarak sınırlı süreli konaklama izni verebilir. Örneğin Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan gibi ülkeler belirli koşullar altında kısa süreli kalışa izin tanıyabilmektedir.

Transit vizeler, özellikle Schengen bölgesinde iki farklı kategoriye ayrılır:

A Tipi Transit Vize (Havaalanı Transit Vizesi)

Uluslararası transit alanında kalınması şartıyla geçerlidir

Pasaport kontrolüne girilmez

Ülke sınırlarına resmi giriş yapılmaz

C Tipi Transit Vize

Havaalanından çıkılması veya terminal değiştirilmesi durumunda gereklidir

Pasaport kontrolünden geçilir

Kısa süreli ülkeye giriş hakkı tanır

Bu ayrım, seyahatinizin sorunsuz ilerlemesi açısından kritik öneme sahiptir.

TRANSİT VİZE NASIL ALINIR?

Transit vize nasıl alınır sorusunun yanıtı, doğru planlama ve eksiksiz belge hazırlığı ile doğrudan ilişkilidir. Başvuru süreci, standart kısa süreli vize başvurularına benzerlik gösterse de bazı özel belgeler gerektirir.

1. Doğru Konsolosluğu Belirleyin

İlk adım, transit geçiş yapılacak ülkenin konsolosluğunu doğru şekilde tespit etmektir. Seyahat rotanızdaki ülkelerin:

Schengen üyesi olup olmadığı

Avrupa Birliği kapsamında bulunup bulunmadığı

Bağımsız vize politikası uygulayıp uygulamadığı mutlaka analiz edilmelidir.

2. Gerekli Belgeleri Hazırlayın

Transit vize başvurularında standart evraklara ek olarak şu belgeler talep edilir:

Hedef ülkeye giriş için geçerli vize (varsa)

Geçerli pasaport ve oturum izni

Gidiş-dönüş ulaşım biletleri (uçak, otobüs veya tren)

Özel araçla seyahat edenler için:

Araç ruhsatı

Yeşil sigorta

Uluslararası ehliyet

Noter onaylı vekaletname (araç başkasına aitse)

Hedef ülkeden alınmış davetiye (varsa)

Aile bağlarını gösterir belgeler (evlilik, çocuk bilgileri vb.)

3. Başvuru Kanalları

Başvurular şu yollarla yapılabilir:

Konsolosluklar

Yetkili vize başvuru merkezleri

E-vize sistemleri (uygun ülkeler için)

Başvuru sürecinde evrakların eksiksiz olması ve seyahat planının net şekilde sunulması oldukça önemlidir.

TRANSİT VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Transit vize ücreti ne kadar sorusu, başvuru yapılacak ülkeye göre değişiklik gösterir. 2025 yılı itibarıyla ücretler genel olarak şu faktörlere bağlıdır:

Başvuru yapılan ülke

Vize türü (A tipi veya C tipi)

Başvuru merkezi hizmet bedelleri

Ek hizmetler (hızlı başvuru, danışmanlık vb.)

Ortalama Ücret Aralıkları (2025)

Schengen A tipi transit vize: 80 – 120 Euro

C tipi kısa süreli transit vize: 80 – 150 Euro

İngiltere transit vizesi: yaklaşık 70 – 100 GBP

ABD ve Kanada transit vizeleri: 160 USD civarında

Bu ücretlere genellikle biyometri işlemleri ve aracı kurum hizmet bedelleri dahil değildir. Güncel ücretlerin başvuru öncesinde ilgili konsolosluklardan teyit edilmesi önerilir.

HANGİ ÜLKELER TRANSİT VİZE İSTİYOR?

Hangi ülkeler transit vize istiyor sorusu, seyahat rotası planlayan herkes için hayati önem taşır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından transit vize talep eden ülkeler genel olarak Schengen ülkeleri ve bazı gelişmiş ülkelerdir.

Transit Vize Talep Eden Başlıca Ülkeler

Almanya

Hollanda

Bulgaristan

Hırvatistan

Romanya

İngiltere

İsviçre

Fransa

Çek Cumhuriyeti

Macaristan

Birleşik Arap Emirlikleri

Amerika Birleşik Devletleri

Kanada

Yunanistan

Norveç

İsveç

İspanya

Bu ülkelerin transit vize politikaları zaman zaman değişebildiği için seyahat öncesinde mutlaka güncel durum kontrol edilmelidir.