Transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transfer dönemi bitti mi?

Transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala spor kamuoyunda en çok aratılan başlıkların başında "Transfer dönemi bitti mi, saat kaçta bitiyor?" sorusu geliyor. Takımlar kadrolarını son anda güçlendirmek isterken, transfer penceresinin kapanış saati ve son dakika gelişmeleri futbol gündemini belirliyor.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ara transfer dönemiyle ilgili takvim netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı resmi plana göre, 2025-2026 sezonunun ara transfer süreci 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Kulüpler için büyük önem taşıyan bu dönem, kadrolarda yapılacak son dokunuşlar açısından kritik bir süreç olarak öne çıkıyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ HANGİ TARİHTE BAŞLADI?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla başladı. Bu tarihten itibaren kulüpler, ihtiyaç duydukları bölgeler için transfer görüşmelerine hız verdi.

Ara transfer dönemi, sezonun ikinci yarısı öncesinde takımların eksiklerini gidermesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

TRANSFERLER NE ZAMAN RESMEN KAPANACAK?

TFF tarafından belirlenen takvime göre, ara transfer dönemi 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 23.59'da resmen sona erecek. Bu saatten sonra yapılacak anlaşmalar geçerli sayılmayacak.

Kulüplerin, anlaşmaya vardıkları futbolcuların lisans ve tescil işlemlerini bu saate kadar tamamlaması gerekiyor.

KULÜPLER İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Ara transfer dönemi, özellikle şampiyonluk yarışı, Avrupa hedefi ya da ligde kalma mücadelesi veren takımlar için büyük önem taşıyor. Son günlerde transfer piyasasında yaşanacak gelişmelerin, ligin gidişatını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Taraftarlar ise transferin son gününe kadar yaşanacak sürpriz hamleleri yakından izlemeye devam edecek.