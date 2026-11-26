Trabzonspor maçı neden yok, saati değişti mi soruları maç öncesinde bordo-mavili taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. CSKA Sofya Trabzonspor maçının programa göre Türkiye saatiyle 23.00'te başlaması ve TRT 1'den yayınlanması planlanıyor. Ancak Beşiktaş maçının uzaması nedeniyle TRT 1'in yayın akışında Beşiktaş maçı devam ediyor. Trabzonspor maçının saatinde ya da yayın kanalında bir değişiklik olup olmadığına ilişkin TRT'den ya da Trabzonspor'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRABZONSPOR MAÇI NEDEN YOK?

Trabzonspor maçının yayınlanacağı TRT 1'de şu anda Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçı devam ediyor. Batum'da oynanan karşılaşma, ilk yarıda tribünde yaşanan olaylar nedeniyle bir süre durmuş ve bu nedenle planlanan saatten daha geç bitecek. Bu durum, aynı kanaldan yayınlanacak Trabzonspor maçının yayın saatiyle çakışma ihtimalini gündeme getirdi.

TRABZONSPOR MAÇININ SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

CSKA Sofya Trabzonspor maçının saatinin değiştiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Karşılaşmanın Sofya'da Türkiye saatiyle 23.00'te başlaması planlanıyor. Beşiktaş maçının sarkması yalnızca TRT 1'in yayın akışını etkiliyor; Trabzonspor maçının başlama saati UEFA tarafından belirleniyor.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Sofya Trabzonspor maçının yayıncısı TRT 1 olarak açıklanmıştı. Beşiktaş maçının uzaması nedeniyle Trabzonspor maçının farklı bir kanaldan ya da dijital platformdan verilip verilmeyeceği, TRT'nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanıyor. Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği maçta Trabzonspor taraftarları, UEFA'nın verdiği deplasman yasağı nedeniyle tribünde yer alamayacak.

GELİŞME: CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının, tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ilk yarıda bir süre durması ve uzaması, TRT'nin yayın akışını değiştirdi. Bu nedenle CSKA Sofya Trabzonspor maçı ilk dakikalarından itibaren TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Beşiktaş maçı sona erdiğinde ise Trabzonspor maçı TRT 1'den yayınlanmaya devam edecek. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de takip edilebilecek.