Trabzonspor Konyaspor CANLI nereden izlenir? Trabzonspor Konyaspor hangi kanalda?

Trabzonspor ile Konyaspor'un ligde oynayacağı bu önemli karşılaşma öncesi sporseverlerin ilgisi yayın bilgilerine yönelmiş durumda. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun yanı sıra karşılaşmanın saatini ve erişim seçeneklerini merak ediyor. O halde, Trabzonspor – Konyaspor maçı nerede yayınlanacak, canlı olarak hangi kanalda takip edilebilir?

TRABZONSPOR – TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak Bein Sports 1; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Müsabaka, 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bordo-mavililer ile yeşil-beyazlılar arasındaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takımın karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'da yer alan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 48'i Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 64 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 30, Konyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynadıkları son maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

İlk 11'ler: