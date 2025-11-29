Haberler

Trabzonspor Konyaspor CANLI nereden izlenir? Trabzonspor Konyaspor hangi kanalda?

Trabzonspor Konyaspor CANLI nereden izlenir? Trabzonspor Konyaspor hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın zamanı, hangi platformda ekrana geleceği ve yayının şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki, Trabzonspor – Konyaspor mücadelesi canlı olarak nereden izlenebilir, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor ile Konyaspor'un ligde oynayacağı bu önemli karşılaşma öncesi sporseverlerin ilgisi yayın bilgilerine yönelmiş durumda. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun yanı sıra karşılaşmanın saatini ve erişim seçeneklerini merak ediyor. O halde, Trabzonspor – Konyaspor maçı nerede yayınlanacak, canlı olarak hangi kanalda takip edilebilir?

TRABZONSPOR – TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak Bein Sports 1; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Müsabaka, 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bordo-mavililer ile yeşil-beyazlılar arasındaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takımın karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'da yer alan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 48'i Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 64 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 30, Konyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynadıkları son maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

İlk 11'ler:

Trabzonspor Konyaspor CANLI nereden izlenir? Trabzonspor Konyaspor hangi kanalda?

Trabzonspor Konyaspor CANLI nereden izlenir? Trabzonspor Konyaspor hangi kanalda?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.