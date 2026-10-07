Trabzonspor JSF Nanterre maçı hangi kanalda, Trabzonspor JSF Nanterre maçı nereden CANLI izlenir?

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Avrupa arenasında iddialı bir sonuç almak isteyen Trabzonspor, güçlü Fransız rakibi JSF Nanterre karşısında parkeye çıkıyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbolseverler, "Trabzonspor-Nanterre maçı şifresiz mi, internetten canlı izlenebilir mi, maç nerede oynanacak?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

TRABZONSPOR-JSF NANTERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Trabzonspor, sahasında Fransız ekibi JSF Nanterre'yi ağırlıyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, tabii Spor 7 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izleyicilerle buluşacak.

TABİİ SPOR 7 KAÇINCI KANALDA?

Trabzonspor-JSF Nanterre karşılaşmasını yayınlayacak olan tabii Spor 7, Turkcell TV+ platformunda 75. kanalda yer alıyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR-JSF NANTERRE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçı tabii'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden izleyebilecek. Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebilen platformda, yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman kesinti ya da gecikme yaşanabileceği unutulmamalı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-JSF Nanterre karşılaşması bugün, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak. Bordo-mavililer, taraftarının desteğini arkasına alarak Avrupa arenasında galibiyet hedefliyor. JSF Nanterre ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin peşinde olacak.

AVRUPA'DA ZORLU SINAV

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Fransa'nın köklü basketbol takımlarından JSF Nanterre karşısında önemli bir sınav verecek. İç saha avantajını değerlendirmek isteyen bordo-mavililer, Avrupa'daki yolculuğunda kritik bir galibiyet almayı amaçlıyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Trabzonspor - JSF Nanterre

Organizasyon: FIBA Şampiyonlar Ligi

Tarih: 7 Ekim 2026 Çarşamba

Saat: 19.00

Salon: Hayri Gür Spor Salonu, Trabzon

Yayın: tabii Spor 7 (Turkcell TV+ 75. kanal), tabii