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Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Göztepe ile Trabzonspor, özel maçta karşı karşıya geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübilesine sahne olacak mücadele, bugün Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Peki, Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Göztepe ile Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İzmir'deki mücadele, iki takım açısından yeni sezon öncesinde kadro durumunu ve saha içindeki son hazırlıkları görmek adına önemli bir sınav olacak. Peki,  Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Detaylar...

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın yayın saati ise 20.00 olarak belirlendi. Güncel yayın bilgileri A Spor'un karşılaşmaya ilişkin duyurusunda da doğrulanıyor.

Bu nedenle mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverlerin maç saatinde A Spor ekranlarını açması yeterli olacak. Karşılaşmanın şifresiz yayınlanması, stadyumda olmayan taraftarların da İsmail Köybaşı'nın futbola vedasını canlı olarak takip edebilmesini sağlayacak.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR NEREDE İZLENİR?

Göztepe-Trabzonspor maçını A Spor canlı olarak ekrana getirecek. Karşılaşma 20.00'de başlayacak ve mücadele şifresiz olarak takip edilebilecek. Güncel yayın bilgileri maç günü yayımlanan kaynaklarda da A Spor olarak açıklanmış durumda.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın adresi İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı olacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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