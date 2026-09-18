Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'leri belli oldu mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Süper Lig'de heyecan Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Kritik mücadele öncesi taraftarlar, Trabzonspor Galatasaray maçının tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırırken, teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler de merak konusu oldu.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor Galatasaray karşılaşması için geri sayım başladı. Ligin önemli mücadelelerinden biri olan karşılaşma öncesinde taraftarlar, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve maçın oynanacağı stadyum da belli oldu.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig kapsamında 19 Eylül 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde her iki takımın taraftarları da karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde takımların son hazırlıkları devam ederken, mücadele için geri sayım sürüyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in dikkat çeken karşılaşmalarından Trabzonspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi Digiturk platformunda 77. kanal üzerinden izleyebilecek.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.

TRABZONSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında iki takımın sahaya hangi kadroyla çıkacağı da bulunuyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri, teknik direktörlerin tercihleri ve maç öncesindeki son gelişmelere göre şekillenecek.

İlk düdük öncesinde açıklanacak resmi kadrolar, takımların sahaya çıkacağı oyuncuları netleştirecek. Bu nedenle taraftarlar, Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'leri ve son dakika kadro gelişmelerini yakından takip ediyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç : Trabzonspor - Galatasaray

Tarih : 19 Eylül 2026 Cumartesi

Saat : 20.00

Stadyum : Papara Park

Yayın Kanalı: beIN SPORTS 1

Platform : Digiturk

Kanal Numarası: 77

Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili maç saati, yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri maç öncesinde futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Leao, Yunus, Deniz.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Muci, Salah, Aral ve Franculino.