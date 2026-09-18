Haberler

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'leri belli oldu mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'leri belli oldu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları gündemdeki yerini korurken, mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri de araştırılıyor.

Süper Lig'de heyecan Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Kritik mücadele öncesi taraftarlar, Trabzonspor Galatasaray maçının tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırırken, teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler de merak konusu oldu.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor Galatasaray karşılaşması için geri sayım başladı. Ligin önemli mücadelelerinden biri olan karşılaşma öncesinde taraftarlar, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve maçın oynanacağı stadyum da belli oldu.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig kapsamında 19 Eylül 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde her iki takımın taraftarları da karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde takımların son hazırlıkları devam ederken, mücadele için geri sayım sürüyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in dikkat çeken karşılaşmalarından Trabzonspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi Digiturk platformunda 77. kanal üzerinden izleyebilecek.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.

TRABZONSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında iki takımın sahaya hangi kadroyla çıkacağı da bulunuyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri, teknik direktörlerin tercihleri ve maç öncesindeki son gelişmelere göre şekillenecek.

İlk düdük öncesinde açıklanacak resmi kadrolar, takımların sahaya çıkacağı oyuncuları netleştirecek. Bu nedenle taraftarlar, Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'leri ve son dakika kadro gelişmelerini yakından takip ediyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç : Trabzonspor - Galatasaray

Tarih : 19 Eylül 2026 Cumartesi

Saat : 20.00

Stadyum : Papara Park

Yayın Kanalı: beIN SPORTS 1

Platform : Digiturk

Kanal Numarası: 77

Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili maç saati, yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri maç öncesinde futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Leao, Yunus, Deniz.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Muci, Salah, Aral ve Franculino. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu, sessizliğini bozdu

Berat Albayrak Trabzon'da! Galatasaray-Trabzonspor derbisini tribünden izleyecek

Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi

Pençe-Kilit harekatında sağ bacağını kaybeden gazi protezle ayağa kalktı! Motosiklet kullanıp köy okullarında çocuklarla buluşuyor

Bir daha motor süremem sanıyordu! Protezle hayata tutundu
Bodrum'da iki köpeğin üzerinden geçip kaçan sürücünün kimliği belirlendi! Köpeklerden 4 gündür haber yok

İki köpeğin üzerinden geçip gitti! Kamera onu ele verdi
İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı

Yüzyıllık eserler için korkutan anlar: Floransa'yı fırtına vurdu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi

İşte uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 isim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, nerelidir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, nerelidir?