Trabzonspor Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün mü?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Trabzonspor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Futbolseverler, karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor.
Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma Papara Park'ta oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü, hangi kanalda ve nerede oynanacak soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Trabzonspor Eyüpspor maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve tüm detaylar.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alıyor.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Eyüpspor maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.
Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI BUGÜN MÜ?
Evet, Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 22 Kasım 2026 Pazar günü 19.00'da başlayacak.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Trabzonspor Eyüpspor maçı henüz başlamadı. Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Mücadelenin başlamasıyla birlikte skor gelişmeleri anbean takip edilebilecek.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Eyüpspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.
Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Hayır, Trabzonspor Eyüpspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Trabzonspor Eyüpspor maçı, Trabzonspor'un iç saha maçlarını oynadığı Papara Park'ta oynanacak.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR KARŞISINDA
Trabzonspor, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle Eyüpspor'u yenerek puan tablosundaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Eyüpspor ise Karadeniz deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. İki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı mücadelenin tempolu geçmesi bekleniyor.