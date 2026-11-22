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Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma Papara Park'ta oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü, hangi kanalda ve nerede oynanacak soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Trabzonspor Eyüpspor maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve tüm detaylar.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alıyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 22 Kasım 2026 Pazar günü 19.00'da başlayacak.