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Trabzonspor, uzun yıllara dayanan dostluk bağı bulunan kardeş kulübü Drogheda United ile anlamlı bir buluşmaya hazırlanıyor. 2013 yılında İrlanda'da oynanması planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilen karşılaşmanın ardından iki takım 13 yıl sonra bu kez Trabzon'da sahaya çıkacak. "Trabzonspor Drogheda maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı ise belli oldu: Mücadele 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı izlenebilecek. Maçın yayın bilgileri ve detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR DROGHEDA MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı özel bir karşılaşmayla değerlendiriyor. Bordo-mavililer, İrlanda'dan kardeş kulübü Drogheda United'ı kendi sahasında konuk edecek. Futbolseverler ise "Trabzonspor Drogheda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte hazırlık maçının tarihi, saati, stadı ve yayın bilgileri.

Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki hazırlık maçı 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. İki kulübün yıllardır süren dostluğunu sahaya taşıyacak mücadele, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Maç programında olası bir değişikliğe karşı resmi açıklamaların takip edilmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR DROGHEDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bordo-mavili ekip ile İrlanda temsilcisinin karşılaşması Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi tribünden izlemek isteyen taraftarların maç saatinden önce stadyumda yerlerini alması bekleniyor.

TRABZONSPOR DROGHEDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak. Trabzonspor, kardeş kulübünü kendi taraftarı önünde ağırlayarak dostluk bağlarını bir kez daha pekiştirecek.

TRABZONSPOR DROGHEDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Drogheda United maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de takip edilebilecek. Ancak internet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatmakta fayda var.

A SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

Maçı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler A Spor'a farklı platformlar üzerinden ulaşabiliyor. A Spor; Digiturk'te 88, D-Smart'ta 80, Kablo TV'de 142, Turkcell TV+'ta 72 ve Tivibu'da 381. kanalda yer alıyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KARDEŞ KULÜPLER 13 YIL SONRA BULUŞUYOR

Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki dostluğun kökleri, 1847'deki Büyük İrlanda Kıtlığı döneminde Osmanlı'nın İrlanda halkına gönderdiği yardımlara kadar uzanıyor. İki kulübün 2013 yılında İrlanda'da oynaması planlanan maç, aşırı yağış ve saha koşulları nedeniyle gerçekleştirilememişti. Bordo-mavililer o dönem özel uçakla İrlanda'ya gitmiş olsa da hakem sahanın oynanabilir durumda olmadığına karar vermişti. İki takım, aradan geçen 13 yılın ardından bu kez Trabzon'da sahaya çıkacak.