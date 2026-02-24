Trabzon okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Trabzon'da okul yok mu (TRABZON VALİLİĞİ)?

Trabzon'da okul yok mu, 25 Şubat Çarşamba dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla binlerce öğrenci tatil beklentisine girdi. Trabzon Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemdeki yerini koruyor. 25 Şubat Çarşamba Trabzon okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

TRABZON HAVA DURUMU

Trabzon'da 25 Şubat günü hava koşullarının parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer hafif yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gün içerisinde hava sıcaklığının 7–9 derece civarında seyretmesi, gece saatlerinde ise 4 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklık değerlerinin ölçülen sıcaklığın biraz altında hissedilmesi bekleniyor.

Rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Özellikle deniz ulaşımı ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların rüzgâr ve yer yer buzlanmaya karşı dikkatli olması isteniyor.

TRABZON OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.