Trabzonspor ile Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin Avrupa Ligi lig etabına kalma mücadelesinde oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzon maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ferencvaros maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, herhangi bir ücretli platform aboneliğine ihtiyaç duymadan karşılaşmayı televizyondan izleyebilecek.

TRABZONSPOR FERENCVAROS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor-Ferencvaros maçı, ATV'den canlı ve şifresiz izlenebilecek. Karşılaşmanın yayın adresi ATV olarak açıklanırken, mücadeleyi takip etmek isteyenler ATV'nin canlı yayın ekranından da yayına ulaşabilecek. ATV'nin resmi internet sitesinde canlı yayın bölümü bulunuyor.

Bu nedenle Trabzonspor'un Ferencvaros karşısındaki UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin ücretli bir yayın platformuna abonelik yaptırmasına gerek bulunmuyor.

TRABZONSPOR FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Ferencvaros maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kapsamında oynanacak karşılaşmanın adresi ise Trabzon'daki Papara Park olacak.

Bordo-mavililer, Avrupa Ligi lig etabına kalabilmek için iki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin ilk karşılaşmasında sahaya çıkacak. İlk maç, Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki eşleşmenin Trabzon'daki ayağını oluşturacak.

ATV'nin resmi yayın sayfasında da karşılaşma 20 Ağustos 2026 Perşembe 20.00 bilgisiyle yer alıyor.

TRABZONSPOR-FERENCVAROS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Rövanş karşılaşmasının başlama saati 21.30 olarak açıklandı.

Rövanş karşılaşmasının da ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.