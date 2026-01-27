Trabzon deprem mi oldu? 27 Ocak Salı Trabzon nerede deprem oldu?

Trabzon'da deprem mi oldu? Kent genelinde hissedildiği ifadeedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, "Trabzon deprem" ve "Karadeniz deprem son dakika" aramaları hız kazandı. İlk bilgilere göre depremin detayları AFAD ve Kandilli tarafından değerlendiriliyor.

TRABZON DEPREM Mİ OLDU?

Trabzon'da akşam saatlerinde hissedilen deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntıyı hisseden çok sayıda vatandaş, sosyal medyada " Trabzon'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, deprem özellikle merkez ilçeler ve çevresinde etkili şekilde hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Depremin ardından bazı bölgelerde vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü. Kısa süreli sarsıntı nedeniyle endişe yaşayan yurttaşlar, herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

İlk belirlemelere göre deprem sonrası can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bildirim yapılmadı. Yetkililerin sahadan gelen bilgileri değerlendirdiği ve durumun yakından izlendiği öğrenildi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Earthquake Network'e göre Trabzon'un 3 km uzağında Karadeniz'de 3.7 şiddetine deprem oldu.

Earthquake Network

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

Trabzon'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karadeniz açıklarında, Ortahisar ilçesine yaklaşık 28,66 kilometre uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

SAAT 23.15'TE HİSSEDİLDİ

Deprem, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 23.15.47'de meydana geldi. Yerin 14.61 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, Trabzon merkez ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirirken, gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Depremin merkez üssünün 41.25667 kuzey enlemi ve 39.81972 doğu boylamı olduğu belirtildi.

KANDİLLİ 3.7 OLARAK AÇIKLADI