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Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin hangi partide olduğu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in hangi partili olduğu merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin siyasi yönetimi ve Başkan Ahmet Metin Genç’in parti bilgisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi hangi partiden, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partili? soruları, belediyenin siyasi yönetimini merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından görevine devam ediyor. Genç, AK Parti mensubu olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİLİ?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti'dendir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde Genç'in belediye başkanı olarak görev yaptığı ve siyasi parti bilgisinin AK Parti olduğu belirtiliyor.

Ahmet Metin Genç'in siyasi kariyeri de AK Parti ile uzun yıllara dayanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin özgeçmiş bilgilerinde Genç'in 2001 yılında AK Parti'nin kuruluş sürecinde Trabzon kurucu il yönetim kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı ve il sekreterliği görevlerinde bulunduğu aktarılıyor.

AHMET METİN GENÇ NE ZAMAN TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLDU?

Ahmet Metin Genç, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin resmi özgeçmiş sayfasında Genç'in 2024 yerel seçimlerinde seçilmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğü bilgisi yer alıyor.

AHMET METİN GENÇ KİMDİR?

Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olan Genç, 1995'ten itibaren Trabzon'da serbest avukatlık yaptı. Siyasi kariyerinde AK Parti Trabzon İl Başkanlığı görevinde de bulunan Genç, 2014 yılında Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı seçildi. 2014-2024 yılları arasında Ortahisar Belediye Başkanlığı yapan Genç, 2024 yerel seçimlerinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

AHMET METİN GENÇ KİMDİR

1972 Yılında Maçka Ormanüstü Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı.

1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi.

2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı.

2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde il başkanlığına seçildi.

2007 genel seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu.

2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı seçildi.

2014 ve 2024 yılları arasında Ortahisar Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

2024 mahalli idareler seçimlerinde seçildiği Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen GENÇ, evli ve iki çocuk babasıdır.