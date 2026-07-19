Tosun Paşa nerede çekildi, Tosun Paşa Yeşil Vadi nerede, Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi?

"Tosun Paşa filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne?" soruları, filmin televizyon yayınlarının ardından yeniden gündeme geldi. Kemal Sunal, Şener Şen ve Müjde Ar'ı bir araya getiren Yeşilçam klasiği, hem oyuncu kadrosu hem de İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU NE?

Tosun Paşa, Yeşil Vadi'nin sahibi olabilmek için kıyasıya rekabete giren Tellioğulları ve Seferoğulları ailelerinin eğlenceli mücadelesini konu alıyor. İki aile de Daver Bey'in kızı Leyla ile evlenerek vadiyi ele geçirmek ister. Tellioğulları, planlarını hayata geçirmek için uşakları Şaban'ı, Mısır'dan geleceği söylenen Tosun Paşa kılığına sokar. Ancak gerçek Tosun Paşa'nın ortaya çıkmasıyla işler içinden çıkılmaz bir hal alır ve birbirinden komik olaylar yaşanır.

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmde Tellioğulları Konağı olarak görülen yapı, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki tarihi konaklardan birinde çekildi. Ayrıca filmin çeşitli sahneleri Beykoz ve çevresindeki doğal alanlarda tamamlandı. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken mekanlar, filmin unutulmaz görsel kimliğinin oluşmasında önemli rol oynadı.

TOSUN PAŞA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Tosun Paşa, 1976 yılında çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Aradan geçen uzun yıllara rağmen film, Türk sinemasının en çok izlenen ve televizyonlarda en sık yayınlanan yapımları arasında yer almayı sürdürüyor.

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Tosun Paşa filminin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Kemal Sunal

• Şener Şen

• Müjde Ar

• Adile Naşit

• Ayşen Gruda

• Erdal Özyağcılar

• Akil Öztuna

• Renan Fosforoğlu

• Ergin Orbey

• Tuncel Kurtiz