Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, karakterleri kim?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tosun Paşa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tosun Paşa filmini izleyecek olanların merak ettiği Tosun Paşa konusu nedir, Tosun Paşa oyuncuları kimler ve Tosun Paşa özeti gibi konuları inceliyoruz.

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Tosun Paşa'nın oyuncu kadrosu ve karakterleri şu şekilde:

• Kemal Sunal – Şaban / Sahte Tosun Paşa

• Şener Şen – Lütfü

• Müjde Ar – Leyla

• Adile Naşit – Adile Tellioğlu

• Ayşen Gruda – Zekiye Tellioğlu

• Erdal Özyağcılar – Tellioğlu Suphi

• Akil Öztuna – Tellioğlu Ruhi

• Renan Fosforoğlu – Daver Bey

• Tuncel Kurtiz – Gerçek Tosun Paşa

• Ergin Orbey – Seferoğlu Hakkı

• Cevdet Arıkan – Seferoğlu Şeref

• İhsan Yüce – Hasan Ağa

• Yadigar Ejder – Hamam görevlisi

TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU

Film, Yeşil Vadi'nin sahibi olabilmek için rekabet eden Tellioğulları ve Seferoğulları ailelerinin mücadelesini konu alıyor. Tellioğulları, Mısır'dan geleceği söylenen Tosun Paşa'nın kimliğine uşakları Şaban'ı sokarak Daver Bey'in kızı Leyla ile evlenmeyi planlar. Ancak gerçek Tosun Paşa'nın ortaya çıkmasıyla olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır ve birbirinden komik gelişmeler yaşanır.

TOSUN PAŞA NEDEN UNUTULMAZ FİLMLER ARASINDA YER ALIYOR?

1976 yılında vizyona giren Tosun Paşa, Yeşilçam'ın en başarılı komedi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kemal Sunal ve Şener Şen başta olmak üzere usta oyuncuların performansları, filmin akıllarda yer eden replikleri ve mizah anlayışı sayesinde yapım, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında en çok izlenen Türk filmleri arasında yer almayı sürdürüyor.