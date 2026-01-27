Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi? Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tosun Paşa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tosun Paşa filmini izleyecek olanların merak ettiği Tosun Paşa konusu nedir, Tosun Paşa oyuncuları kimler ve Tosun Paşa özeti gibi konuları inceliyoruz.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Türk sinemasının unutulmaz komedilerinden Tosun Paşa, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Mısır Eyaletinde geçen eğlenceli ve hiciv dolu bir hikâyeyi konu alır. Film, İskenderiye'nin en değerli toprağı olan Yeşil Vadi için birbirine düşman iki köklü aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları arasındaki büyük mücadeleyi anlatır.

Yeşil Vadi'nin kime ait olduğu bir türlü netleşmeyince iş devlet makamlarına kadar uzanır. Ancak resmi görevliler de kararsız kalınca, iki aile bu kez daha farklı bir yol izler. İskenderiye'nin en önemli devlet adamlarından biri olan Daver Bey'in kızı Leyla ile evlenmenin, Yeşil Vadi'nin sahibi olmanın anahtarı olduğuna inanırlar.

ŞABAN'IN TOSUN PAŞA OYUNU

Daver Bey, kızını Seferoğulları'na vermeye karar verince, Tellioğulları çaresiz kalır. Daha güçlü bir "torpil" bulmak isteyen aile, evin saf ve iyi niyetli uşağı Şaban'ı, Kahire'nin efsanevi ve korkulan paşası Tosun Paşa olarak tanıtmaya karar verir.

Şaban, Tosun Paşa kılığına girerek Tellioğulları'nın büyük oğlu Lütfü'nün yakın dostu gibi davranır. Plan basittir: Yeşil Vadi ve Leyla Tellioğulları'na kazandırılacaktır. Ancak işler beklenildiği gibi gitmez. Şaban, zamanla Leyla'ya gerçekten âşık olur ve tüm düzen altüst olur.

OLAYLARIN KARIŞMASI VE GERÇEK TOSUN PAŞA

Yanlış anlaşılmalar, çıkar çatışmaları ve komik entrikalarla olaylar tam anlamıyla Arap saçına döner. Herkes sahte Tosun Paşa'nın peşindeyken, beklenmedik bir anda gerçek Tosun Paşa Kahire Sarayı'ndan çıkıp gelir.

Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadi'ye el koyar ve Leyla ile evlenir. Tellioğulları ise canlarını zor kurtararak hayatta kalmalarına şükreder. Yaşananların tüm suçunu Şaban'a yüklerler. Oysa asıl hatayı yapan, gerçek Tosun Paşa'nın varlığını hesaba katmayan Lütfü'dür.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU

1976 yapımı Tosun Paşa, Türk sinemasının efsane isimlerini bir araya getiren güçlü bir kadroya sahiptir.

Başlıca Oyuncular:

• Kemal Sunal

• Şener Şen

• Müjde Ar

• Adile Naşit

• Ayşen Gruda

• Sıtkı Akçatepe

• Akil Öztuna

FİLM HAKKINDA BİLİNMEYEN DETAYLAR

Filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken, senaryosu Yavuz Turgul tarafından kaleme alınmıştır. Yapımcılığını ise Nahit Ataman üstlenmiştir. Tosun Paşa, Kartal Tibet'in yönetmenlik yaptığı ilk film olmasıyla da ayrı bir öneme sahiptir.

Filmin hikâyesi, Nâzım Hikmet'in 1939 yılında yazdığı aynı adlı senaryodan uyarlanmıştır. Kemal Sunal'ın canlandırdığı Tosun Paşa karakteri ise, tarihsel bir figür olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Ahmed Tosun Paşa'dan esinlenilerek oluşturulmuştur.

TOSUN PAŞA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

• Yapım Yılı: 1976

• Çekim Mekânları: Yeşilköy, Emirgan Korusu, Ağaçlı Köy