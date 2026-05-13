Süper Lig’de şampiyonluk kutlamalarının hemen ardından yaşanan olay, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinden Lucas Torreira, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kafe önünde fiziksel saldırıya uğradı. Peki, Torreira'ya kim saldırdı? Lucas Torreira'nın sağlık durumu nasıl? Detaylar...

TORREIRA’YA KİM SALDIRDI?

İddialara göre olay, şampiyonluk sevincinin yaşandığı günün hemen ardından gerçekleşti. Bölgedeki bir şahıs (metinde Y.Y olarak anılacaktır), futbolcunun bulunduğu noktada aniden yumruklu saldırıda bulundu. Olay kısa sürede büyürken çevrede bulunanlar araya girmeye çalıştı.

Futbolcunun şoförünün müdahalesiyle arbede büyümeden kontrol altına alınmaya çalışıldı. Saldırgan Y.Y, olay sonrası kaçmaya yönelse de güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Galatasaray SK cephesinde ise olay büyük üzüntüyle karşılandı. Taraftarlar, yaşanan saldırıya sosyal medyada yoğun tepki gösterdi.

OLAYIN PERDE ARKASI VE TACİZ İDDİALARI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre saldırının yalnızca anlık bir olay olmadığı, uzun süredir devam eden bir taciz sürecinin sonucu olabileceği değerlendiriliyor.

İddialara göre Y.Y, sosyal medya üzerinden yalnızca Lucas Torreira’ya değil, kulüp çalışanlarına ve futbolcunun çevresindeki bazı isimlere de uzun süredir rahatsız edici mesajlar gönderdi.

Dijital incelemelerde tehdit içerikli paylaşımların bulunduğu, saldırganın sistematik bir şekilde rahatsız edici içerikler ürettiği öne sürüldü. Ayrıca daha önce alınmış 45 günlük uzaklaştırma kararına rağmen bu davranışların sürdüğü iddia ediliyor.

LUCAS TORREIRA’NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Saldırı sonrası en çok merak edilen konu Lucas Torreira’nın sağlık durumu oldu. İlk değerlendirmelere göre futbolcunun ciddi bir yaralanma yaşamadığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre oyuncu, olayın ardından kontrol amaçlı sağlık ekibi tarafından değerlendirildi. Yapılan kontrollerde hayati bir risk ya da ciddi bir fiziksel hasar tespit edilmedi.

Galatasaray SK sağlık ekibinin oyuncuyu yakından takip ettiği ve gerekli görülmesi halinde ek kontrollerin yapılabileceği ifade edildi.