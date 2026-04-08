Torreira neden yok, Göztepe Galatasaray maçında Lucas Torreira yedek mi, sakat mı, cezalı mı?

Galatasaray'ın Göztepe deplasmanındaki zorlu sınavı öncesinde en çok konuşulan konu Torreira Torreira'nın yedek mi yoksa kadro dışı mı olduğu oldu. Torreira’nıneksikliği taktiksel bir tercih mi yoksa sondakika'>son dakika gelişen bir sağlık sorunu mu olduğu merak konusu olurken, taraftarlar " Torreira neden oynamıyor?" başlığı altında detayları araştırmaya devam ediyor. Galatasaray savunma hattında yaşanan bu flaş gelişmenin nedenleri ve maç öncesi gelen son dakika bilgileriyle karşınızdayız.

GÖZTEPE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in bu dev kapışması, 8 Nisan Çarşamba günü sahne alacak. İzmir’in modern spor komplekslerinden biri olan Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 20:00’de çalacak. Her iki takımın da puan kaybına tahammülünün olmadığı bu 90 dakika, haftanın en çok konuşulan mücadelesi olmaya aday.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zirve takibindeki Galatasaray ile sahasında geçit vermek istemeyen Göztepe arasındaki bu önemli mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi analizler, saha içi son dakika gelişmeleri ve canlı anlatımlarla futbol heyecanı evlerinize taşınacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLE: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbol tutkunları için beIN Sports 1 kanal numaraları ve erişim seçenekleri şu şekildedir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• Dijital Platform: beIN CONNECT ve TOD uygulamaları üzerinden üyelik dahilinde internetten izlenebilir.

İZMİR’DE NEFESLER TUTULDU: GÜRSEL AKSEL STADYUMU’NDA DEV RANDEVU

Maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu, sarı-kırmızılı taraftarların yaratacağı muhteşem atmosferle adeta bir bayram yerine dönecek. Göztepe, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğini arkasına alarak sürpriz bir sonuca imza atmak isterken; Galatasaray ise şampiyonluk yolunda hata yapmadan İstanbul’a üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Maçın hakemi ve muhtemel kadrolar, futbol dünyasının en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı 27. hafta erteleme maçı için İzmir’e çıkarma yaptı. Sarı-kırmızılı kafile, Adnan Menderes Havalimanı’nda taraftarların yoğun sevgi seli ve tezahüratları eşliğinde karşılandı. Şampiyonluk meşalesinin yakıldığı bu kritik deplasman öncesi, kadrodaki eksikler ve sürpriz isimler gündeme damga vurdu.

Göztepe Galatasaray ilk 11

GALATASARAY KAFİLESİ İZMİR’DE: UĞURCAN ÇAKIR’DAN TARAFTARA "ÜÇLÜ"

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapan Galatasaray kafilesinde büyük bir coşku hakimdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk ve başarılı eldiven Uğurcan Çakır’a çiçeklerle sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarların yoğun isteğini kırmayan kaptan Uğurcan Çakır, havalimanında taraftarlara "üçlü" çektirerek galibiyet sözü verdi. Kafile, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SÜRPRİZİ VE OSIMHEN’İN EKSİKLİĞİ

Galatasaray’ın İzmir kamp kadrosunda en dikkat çeken detay, kırmızı kart cezalısı olduğu için sahada yer alamayacak olan Abdülkerim Bardakcı’nın takımı yalnız bırakmayarak kafileye dahil edilmesi oldu. Tecrübeli savunmacı, cezalı olmasına rağmen arkadaşlarına destek olmak için İzmir’e gitti. Öte yandan sakatlığı süren ve fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına devam eden yıldız golcü Victor Osimhen, risk edilmemek adına kadroya alınmadı.

GABRIEL SARA MÜJDESİ VE YENİ TRANSFERLER KADRODA

Sarı-kırmızılı camiayı sevindiren haber orta sahadan geldi. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Gabriel Sara, teknik direktör Okan Buruk tarafından kamp kadrosuna dahil edildi. Ayrıca Galatasaray'ın yeni dönem kadro yapılanmasında dikkat çeken Leroy Sane, Noa Lang, Sacha Boey ve Mario Lemina gibi isimler de İzmir deplasmanında galibiyet için ter dökecekler arasında yer aldı.

İŞTE GALATASARAY’IN GÖZTEPE MAÇI KAMP KADROSU

Galatasaray’ın İzmir kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:.

• Kaleciler: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç.

• Savunma: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Wilfried Singo, Sacha Boey.

• Orta Saha: Gabriel Sara, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Gökdeniz Gürpüz, Cihan Akgün.

• Hücum Hattı: Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Roland Sallai, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Can Armando Güner.

TORREİRA NEDEN YOK?

Torreira teknik direktör tercihi olarak yedek kulübesinde bekliyor.