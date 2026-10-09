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Torreira neden kırmızı kart gördü, Torreira direkt kırmızı mı gördü? Torreira kaç maç cezalı duurma düştü?

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Torreira neden kırmızı kart gördü, Torreira direkt kırmızı mı gördü? Torreira kaç maç cezalı duurma düştü?
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Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira’nın karşılaşmada gördüğü kırmızı kart, futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Pozisyonun ardından taraftarlar, “Torreira neden kırmızı kart gördü?” ve “Torreira direkt kırmızı mı gördü?” sorularına yanıt aramaya başladı. Hakemin kararı sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, tartışmalar peş peşe geldi. İşte Torreira’nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun detayları ve merak edilen tüm bilgiler...

Mücadelesi ve sert oyun anlayışıyla bilinen Lucas Torreira, oyundan atılarak takımını eksik bıraktı. Tecrübeli orta sahanın gördüğü kırmızı kart, maçın kırılma anlarından biri olarak öne çıkarken pozisyon futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu. Karşılaşmanın ardından “Torreira’ya neden kırmızı kart verildi, ikinci sarıdan mı yoksa direkt mi atıldı?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Torreira’nın kırmızı kart gördüğü pozisyona dair tüm detaylar haberimizde...

TORREIRA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Lucas Torreira, Kasımpaşa mücadelesinin ikinci yarısında rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı. Pozisyonu sert bulan hakem, hiç tereddüt etmeden cebine giderek Uruguaylı oyuncuyu oyundan ihraç etti. Torreira’nın oyundan atılmasıyla birlikte takımı, karşılaşmanın kalan bölümünü bir kişi eksik tamamlamak zorunda kaldı.

TORREIRA DİREKT KIRMIZI MI GÖRDÜ?

Merak edilen sorunun yanıtı netleşti. Torreira, ikinci sarı kart nedeniyle değil, doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Hakemin faulü direkt kırmızı kartlık bulması, pozisyonun ardından sosyal medyada da farklı yorumlara neden oldu.

TORREIRA, KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI

Müsabakanın 63. dakikasında Lucas Torreira, Diarra’ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Torreira’nın son adam olduğu gerekçesiyle 65. dakikada sarı kartını iptal ederken, direkt kırmızı kart gösterdi. Aslan müsabakanın geri kalanını 1 kişi eksik tamamladı.

FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR

Lucas Torreira ayrıca Süper Lig'de ilk kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Türkiye'de ilk kez kırmızı kart gören Torreira, 2 maç ceza alması halinde iki hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olamayacak. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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