Peki, Torreira gidiyor mu, Torreira Galatasaray’dan ayrılacak mı? Daha önce takımda kalmak istediğini belirten ve Galatasaray ile sözleşmesi bulunan tecrübeli orta saha için yeni iddialar gündeme geldi. Son gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği yeniden sorgulanmaya başladı.

TRANSFER YAPMAYAN GALATASARAY'DA ŞOK AYRILIK GELİŞMESİ: TORREIRA GİDİYOR MU?

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, takımın önemli isimlerinden Lucas Torreira hakkında dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Uruguaylı gazeteci Sebas Giovanelli'nin haberine göre Torreira, İstanbul'da daha önce yaşadığı saldırının ardından saldırganın tahliye edilmesiyle birlikte güvenliği konusunda yeniden endişe yaşamaya başladı ve Türkiye'den ayrılma kararını menajeri Pablo Bentancur'a iletti.

Sarı-kırmızılı taraftarları şaşırtan iddianın ardından "Torreira gidiyor mu?", "Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?" ve "Lucas Torreira Galatasaray'da kalacak mı?" soruları gündeme geldi. Uruguaylı yıldızın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken, yaşanan gelişmenin ardından deneyimli orta sahanın geleceği merak konusu oldu.

TAHLİYE KARARI SONRASI TORREIRA'DA YENİDEN ENDİŞE

İddiaya göre Torreira'nın Türkiye'den ayrılma düşüncesinde, mayıs ayında İstanbul'da uğradığı saldırıyla ilgili yaşanan son gelişmeler etkili oldu. Torreira'nın saldırıya uğradığı olayın ardından tutuklanan kişinin çarşamba günü tahliye edildiği ve sonrasında futbolcunun şoförüne yönelik tehdit içeren bir olay yaşandığı öne sürüldü.

Bu gelişmelerin ardından Lucas Torreira'nın can güvenliği konusunda yeniden endişe yaşadığı ve ayrılık kararını menajeri Pablo Bentancur'a bildirdiği iddia edildi. Ancak konuya ilişkin Galatasaray Kulübü veya futbolcunun menajerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TORREIRA DAHA ÖNCE GALATASARAY'DA KALMA KARARI ALMIŞTI

Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili ayrılık iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Mayıs ayında yaşanan saldırının ardından Uruguay'a giden yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılmayı düşündüğü ileri sürülmüştü.

Ancak daha sonraki süreçte Torreira'nın kararını değiştirdiği ve Galatasaray'da devam etmek istediği belirtilmişti. Hatta Uruguaylı oyuncunun sarı-kırmızılı yönetimden sözleşmesinin yenilenmesini istediği yönünde haberler çıkmıştı. Son iddia ise yıldız futbolcunun düşüncesinin saldırganın tahliye edilmesinin ardından yeniden değiştiği yönünde.

TORREIRA'NIN GALATASARAY SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Galatasaray, Lucas Torreira'yı 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Sarı-kırmızılı takımın orta sahasında önemli bir rol üstlenen Uruguaylı futbolcu, Galatasaray formasıyla üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

30 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Bu nedenle Torreira'nın ayrılmak istemesi durumunda Galatasaray yönetiminin de transfer sürecinde karar vermesi gerekecek.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddialar futbol gündemine bomba gibi düşerken, sarı-kırmızılı kulüpten şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı şekilde futbolcunun menajeri Pablo Bentancur tarafından da iddiaları doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama gelmedi.

Galatasaray taraftarının yakından takip ettiği süreçte gözler Torreira'nın geleceğiyle ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Uruguaylı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı veya olası bir transfer için kulübün nasıl bir karar vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.