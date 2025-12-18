Torreira Başakşehir maçında neden yok, Torreira sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Galatasaray ile Rams Başakşehir, ZTK kapsamında kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar yayıncı kuruluş, maç saati ve ücretsiz yayın bilgilerine odaklanmış durumda. Sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira'nın maç kadrosunda bulunmaması ise dikkat çekiyor. Başarılı orta saha oyuncusunun karşılaşmada yer almama sebebinin sakatlık mı, kart cezası mı yoksa yedek tercihi mi olduğu futbol gündeminde yer alıyor.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Galatasaray – Rams Başakşehir karşılaşması futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Mücadele, ATV üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve internet aracılığıyla da karşılaşma şifresiz olarak ekranlara geliyor.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Kupada kritik öneme sahip Galatasaray – Rams Başakşehir mücadelesi 18 Aralık Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki İstanbul ekibini karşı karşıya getirecek mücadele, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.

TORREIRA BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Rams Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlamıyor. Uruguaylı futbolcu, teknik heyetin kararı doğrultusunda yedek kulübesinde yer alıyor.