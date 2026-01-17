Toreira neden yok, Galatasaray Gaziantep maçında Toreira sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluş, saat bilgisi ve müsabakanın şifreli olup olmadığına dair bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra Galatasaraylı futbolseverler, Lucas Torreira'nın maç kadrosunda bulunmama sebebini sorguluyor. Uruguaylı oyuncu sakat mı, kart cezalısı mı yoksa maç kadrosunda olup yedek mi bekliyor soruları öne çıkıyor.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı sahasında konuk ediyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray – Gaziantep FK maçının yayınlanacağı beIN Sports 1;

Digiturk: 77. kanal

Kablo TV: 232. kanal

üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca karşılaşma, Türksat uydusu ve beIN Connect aracılığıyla internetten de şifreli olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig mücadelesi, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'daki RAMS Park Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.

TORREIRA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Deneyimli futbolcu, kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Torreira'nın eksikliği sakatlık ya da teknik tercih değil, sarı kart cezası kaynaklı.