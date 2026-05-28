2026 Kurban Bayramı tatili, İstanbul’da kültürel gezi planı yapan vatandaşlar için yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı gibi hem yerli hem yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi yapılar, bayram döneminde ziyaret saatleri ve giriş düzenlemeleriyle yeniden gündemin merkezine yerleşti. Milli Saraylar İdaresi ve ilgili kurumların yaptığı resmi açıklamalar doğrultusunda, İstanbul’daki kültürel miras noktalarının bayram sürecinde nasıl hizmet vereceği netleşmiş durumda. Peki, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı bayramda açık mı? Detaylar...

TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

2026 Kurban Bayramı’nda en çok merak edilen konulardan biri Topkapı Sarayı bayramda açık mı sorusudur. Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık 400 yıl boyunca idare merkezi olan ve bugün dünyanın en önemli müze-saray komplekslerinden biri kabul edilen Topkapı Sarayı, bayram süresince ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecektir.

Milli Saraylar İdaresi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Topkapı Sarayı, bayramın ilk günü ziyaretçi kabul etmeyecek şekilde kapalı olacak. Bu uygulama, saray bünyesindeki düzenleme ve yoğunluk planlamaları kapsamında standart bir prosedür olarak uygulanmaktadır. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde ise saray, normal ziyaret saatleri içerisinde yeniden kapılarını açacaktır.

Topkapı Sarayı, bu günlerde sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilerini kabul ederken akşam saatlerine kadar açık kalmaya devam edecektir. Bayram dönemlerinde artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle özellikle sabah erken saatlerde giriş yapılması, daha rahat bir gezi deneyimi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Sarayın geniş avluları, Harem bölümü, kutsal emanetler dairesi ve tarihi yapıları, bu yoğun dönemlerde dahi ziyaretçilere açık şekilde hizmet vermektedir.

YEREBATAN SARNICI BAYRAMDA AÇIK MI?

İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı bayramda açık mı sorusu da 2026 Kurban Bayramı için netlik kazanmıştır. Bizans döneminden günümüze ulaşan bu eşsiz su sarnıcı, hem mimari yapısı hem de atmosferiyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Yerebatan Sarnıcı, bayram süresince ziyaretçilerine açık olacak şekilde planlanmıştır. Bayramın ilk günü için özel bir düzenleme yapılmış ve sarnıcın saat 12.00 itibarıyla ziyaretçi kabul etmeye başlayacağı açıklanmıştır. Bu saatten itibaren gün boyunca ziyaretler devam ederken, bayramın diğer günlerinde normal ziyaret düzeni sürdürülmektedir.

Sarnıçta dikkat çeken bir diğer uygulama ise “Night Shift” yani gece ziyaretleri programıdır. Bu uygulama kapsamında Yerebatan Sarnıcı, 23.50’ye kadar ziyaret edilebilmekte ve gece saatlerinde farklı bir atmosfer sunmaktadır. Loş ışıklandırma, su yüzeyinin yansıması ve tarihi sütunların oluşturduğu görsel etki, özellikle akşam saatlerinde ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmektedir.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için giriş ücretinin sembolik bir seviyede tutulduğu ve 1 TL olarak uygulandığı bilgisi de bayram dönemi ziyaret planlamalarında önemli bir detay olarak öne çıkmaktadır. Bu uygulama, yerli ziyaretçilerin kültürel mirasa erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

BAYRAMDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

2026 Kurban Bayramı döneminde müzelerin ücretsiz olup olmadığı da en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, bayram süresince müzelerin genel olarak ücretsiz olacağına dair resmi bir uygulama bulunmamaktadır. Bu nedenle ziyaret edilecek müze ve ören yerlerinde standart giriş ücretlendirmesi geçerliliğini korumaktadır.