TOKİ sözleşme örneği var mı, TOKİ sözleşme örneği nüshası nasıldır?

TOKİ kura çekilişlerinde ismi "Asil" olarak çıkan vatandaşlar için en kritik aşama olan sözleşme dönemi başlıyor. Hak sahipleri, banka şubelerine gitmeden önce "TOKİ sözleşme örneği nasıldır?" ve "Sözleşmede hangi maddeler yer alıyor?" sorularına yanıt arıyor. 2026 yılı güncel "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi" nüshası; konutun teslim süresinden ödeme artış oranlarına, alıcının yükümlülüklerinden fesih şartlarına kadar birçok önemli detayı içeriyor.

TOKİ'den ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, konut belirleme kurasının ardından banka şubelerine davet ediliyor. Bu aşamada imzalanan TOKİ sözleşme örneği, alıcı ile idare arasındaki tüm hukuki bağı kuran resmi belge niteliği taşıyor. Vatandaşların merak ettiği "TOKİ sözleşme nüshası kaç sayfadır, içinde ne yazar?" sorusu, borç bakiyesinin takibi ve konutun teslimatı gibi maddelerle şekilleniyor. Sözleşme imzalamak için bankaya gidecek hak sahiplerinin yanlarında ikametgah belgesinden gelir beyanına kadar bir dizi evrak bulundurması şart. İşte 2026 TOKİ sözleşme süreci ve imza aşamasında dikkat etmeniz gerekenlerin tam listesi...

TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ NÜSHASI VE İÇERİĞİ

TOKİ tarafından hak sahiplerine sunulan sözleşme nüshası, her iki tarafın da haklarını güvence altına alan maddelerle doludur. İşte standart bir nüshada yer alan temel bölümler:

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KONUT BİLGİLERİ

Bu bölümde, kurada çıkan dairenin il, ilçe, ada, parsel bilgileri ile blok ve kapı numarası net bir şekilde belirtilir. Konutun projesine uygun olarak tamamlanıp teslim edileceği taahhüt altına alınır.

SATIŞ BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

Sözleşmenin en hayati kısımlarından biridir. Nüshada;

Toplam konut satış bedeli,

Ödenen %10 peşinat tutarı,

Toplam vade süresi (Örn: 240 ay),

İlk taksit tutarı ve ödeme başlangıç tarihi açıkça yazılır.

DÖNEMSEL ARTIŞLAR VE ESKALASYON

TOKİ sözleşmelerinde taksitler sabit kalmaz. Sözleşme nüshasında, borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, memur maaş artış oranına göre güncelleneceği maddesi yer alır.

TESLİM SÜRESİ VE TAAHHÜTLER

İdare, konutu sözleşme tarihinden itibaren belirlenen süre (genellikle 24 veya 36 ay) içinde teslim etmeyi kabul eder. Mücbir sebepler dışında bir gecikme yaşanması durumunda alıcının hakları da bu maddede korunur.

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İPTAL ŞARTLARI

Alıcının taksitlerini üst üste ödememesi, başvuru şartlarını (gelir sınırı, ikamet vb.) taşımadığının sonradan anlaşılması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda sözleşmenin nasıl feshedileceği bu başlık altında açıklanır.

SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ GÜNCEL BELGELER (2026)

Bankaya sözleşme imzalamaya giderken şu belgelerin aslı ve birer fotokopisi istenmektedir:

T.C. Kimlik Kartı.

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı.

Yerleşim Yeri Belgesi: İkametgahın en az 1 yıldır ilgili il sınırları içinde olduğunu kanıtlar belge.

Gelir Belgesi: Hane halkı gelirinin şartlara uygunluğunu gösteren maaş bordrosu veya SGK dökümü.

Özel Durum Belgesi: Engelli, emekli veya gazi kontenjanından hak kazananlar için ilgili kimlik veya belge.

  Sözleşme işlemi bittikten sonra, banka tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış bir nüsha alıcıya teslim edilir. Bu nüsha, konut teslimine ve tapu alana kadar saklanması gereken en önemli belgedir.

Osman DEMİR
