TOKİ sözleşme evrakları nelerdir, TOKİ sözleşme evrakları nasıl hazırlanır?

Sosyal konut projelerinde hak sahibi olan binlerce kişi için tapu yolundaki en önemli adım sözleşme imzalamaktır. Belirlenen tarihlerde ilgili banka şubelerine gitmesi gereken vatandaşların, işlemlerinin hızlı ilerlemesi için hazırlıklarını önceden yapması büyük önem taşıyor. Peki, 2026 TOKİ sözleşme evrakları nelerdir? İdarenin talep ettiği güncel belgeler arasında yer alan engelli durum belgesi, emekli belgesi veya eşi vefat eden kategorisine özel evraklar nasıl temin edilir? İşte evrak hazırlama sürecinde zaman kaybetmemeniz için hazırladığımız kapsamlı yol haritası.

TOKİ SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRECİNDE GEREKLİ BELGELER

Sözleşme aşamasında banka tarafından talep edilen belgeler, başvuru yaptığınız kategoriye göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak her hak sahibinden istenen standart evraklar şunlardır:

Kimlik Belgesi: İl nüfus müdürlüklerinden alınan güncel ve fotoğraflı nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartının aslı ve fotokopisi.

Yerleşim Yeri Belgesi: E-devlet üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden alınan, projenin bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet ettiğinizi kanıtlayan belge.

Gelir Beyanı: Hane halkı gelirinin (eşler dahil) toplam net tutarını gösteren maaş bordrosu veya gelir belgesi.

Vergi Kimlik Numarası: Bazı projelerde banka işlemleri için talep edilebilmektedir.

KATEGORİLERE GÖRE ÖZEL OLARAK İSTENEN EVRAKLAR

TOKİ projelerinde belirli kontenjanlardan (Emekli, Engelli, Şehit Yakını vb.) yararlanan vatandaşların, durumlarını ispatlayan ek belgeler sunması zorunludur:

Emekliler İçin: Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge.

Engelliler İçin: Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan, en az %40 engelli olduğunu kanıtlayan sağlık heyeti raporu.

Genç Kategorisi: 18-30 yaş arası başvurularda doğum tarihini belgeleyen kimlik fotokopisi yeterlidir.

Şehit Yakını ve Gaziler : Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak "Hak Sahipliği Belgesi".

TOKİ SÖZLEŞME EVRAKLARI NASIL HAZIRLANIR?

Evrak hazırlama sürecinde zaman kaybetmemek ve hak kaybına uğramamak için şu adımları izlemelisiniz:

Resmi İlanı Takip Edin: TOKİ’nin resmi web sitesinde yayımlanan "Sözleşme İmzalama Programı"nı inceleyerek hangi tarihlerde bankada olmanız gerektiğini öğrenin.

E-Devlet Kullanın: İkametgah, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve SGK tescil belgesi gibi evrakların çoğunu barkodlu olarak e-devlet üzerinden dakikalar içinde indirebilirsiniz.

Banka Randevusuna Dikkat: Sözleşmeler genellikle T.C. Ziraat Bankası veya Türkiye Halk Bankası'nın yetkili şubelerinde imzalanır. Belirlenen gün ve saatte belgelerinizle birlikte orada bulunmanız şarttır.

Peşinat Ödemesini Hazırlayın: Sözleşme günü, konut bedelinin %10’u veya %20’si (projeye göre değişir) tutarındaki peşinatın ve banka komisyonlarının ilgili hesaba yatırılması gerektiğini unutmayın.