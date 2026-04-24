TOKİ peşinat ne kadar, ne zaman ödenir, ödemeler toplam kaç taksit, kaç ayda, kaç yılda bitiyor?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura süreci devam ederken, gözler ödeme takvimine çevrildi. Vatandaşların yoğun bir şekilde sorguladığı "Toki ödemeleri kaç yılda bitiyor?" sorusu, 20 yıllık (240 ay) uzun vade seçeneğiyle yanıt buldu. Sözleşme aşamasında ödenecek olan %10 peşinat bedeli sonrası, aylık taksitler her 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenerek ödenecek. Peki, İstanbul'da 195 bin TL'den, diğer illerde ise 180 bin TL'den başlayan TOKİ peşinat ödemeleri hangi bankaya, ne zaman yapılacak? İşte 2026 TOKİ ödeme tablosu ve vade detayları...

TOKİ İSTANBUL 2026 REHBERİ: KURA TARİHLERİ, ÖDEME PLANI VE TESLİMAT DETAYLARI

İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için kritik süreç başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamalarıyla birlikte, İstanbul 100 bin konut projesinin takvimi netleşti. "TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?" ve "Ödeme planı nasıl olacak?" sorularının yanıtları, hak sahipleri için yol haritasını belirliyor. İşte 2026 yılı TOKİ İstanbul süreci hakkında bilmeniz gereken her şey...

İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bakan Murat Kurum'un duyurduğu takvime göre, İstanbul kura çekimleri 25 - 27 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başlayacak olan kura süreciyle, 100 bin asil hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. Kura sonuçları aynı gün e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

İSTANBUL TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

İstanbul’daki dev projede konutların yükseleceği bölgeler, şehrin yeni gelişim aksları üzerinde yoğunlaşıyor. Resmi duyurulara göre öne çıkan ilçeler şunlar:

ARNAVUTKÖY

BAŞAKŞEHİR

TUZLA

TOKİ PEŞİNAT VE TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

2026 projelerinde vatandaşlara 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunuluyor. Ödeme sistemi şu detaylar üzerinden ilerliyor:

PEŞİNAT ORANI : Konut bedelinin %10’u peşinat olarak sözleşme anında ödenir.

BAŞVURU BEDELİ: Başvuru sırasında yatırılan 5.000 TL, peşinat tutarından düşülür.

TAKSİT BAŞLANGICI: Taksit ödemeleri, bankada gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanan ayı takip eden ay itibarıyla başlar.

ARTIŞ ORANI: Taksitler, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) memur maaş artış oranına göre güncellenir.