Kurada adı çıkan ve ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için asıl süreç sözleşme imzalama aşamasında başlıyor. "Toki taksitleri veya peşinatı yatırılmazsa ne olur?" sorusu, ekonomik planlama yapan hak sahiplerinin gündeminde. Sözleşme aşamasında peşinat yatırılmazsa vatandaşın "hak sahipliği" iptal ediliyor. Konut tesliminden sonra taksitlerin gecikmesi durumunda ise sözleşmede belirtilen oranda gecikme faizi uygulanıyor; borcun uzun süre ödenmemesi ise sözleşmenin feshine ve konutun geri alınmasına kadar gidebiliyor. İşte TOKİ ödeme gecikmesi ve faiz oranları hakkında merak edilenler...

TOKİ PARASI YATIRILMAZSA NE OLUR? BAŞVURU İPTALİ, GECİKME FAİZİ VE SÖZLEŞME FESHİ REHBERİ 2026

TOKİ sosyal konut projelerine başvuran veya hak sahibi olan vatandaşlar için ödeme takvimine uymak hayati önem taşıyor. Birçok kişi "TOKİ parası yatırılmazsa ne olur?" sorusunun yanıtını ararken; ödemenin türüne göre başvurunun iptalinden evin geri alınmasına kadar giden bir süreçle karşılaşabiliyor. İşte başvuru ücreti, peşinat ve aylık taksitlerin ödenmemesi durumunda yaşanacaklar...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ (5 BİN TL) YATIRILMAZSA NE OLUR?

Sosyal konut projelerine e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ilk adım, 5.000 TL'lik başvuru bedelinin yatırılmasıdır.

OTOMATİK İPTAL : Başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından adınıza oluşturulan IBAN numarasına 3 iş günü içinde parayı yatırmanız gerekir. Bu süre zarfında ödeme yapılmazsa başvurunuz sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir ve kura çekilişine katılma hakkınızı kaybedersiniz.

TEKRAR BAŞVURU: Eğer başvuru süresi (örneğin 19 Aralık 2025'e kadar olan süreç) henüz dolmadıysa, iptal edilen başvurunun ardından yeniden başvuru yapıp bu kez süresinde ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

TOKİ PEŞİNATI YATIRILMAZSA HAK SAHİPLİĞİ DÜŞER Mİ?

Kurada ismi "Asil" olarak çıkan vatandaşların, konut belirleme kurasından sonra bankada sözleşme imzalaması gerekir.

SÖZLEŞME İPTALİ: Sözleşme imzalama aşamasında belirlenen peşinat (genellikle konut bedelinin %10'u) yatırılmazsa vatandaşın hak sahipliği iptal edilir.

YEDEK LİSTE DEVREYE GİRER: Peşinatını yatırmayan veya sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin yerine, yedek listedeki vatandaşlar sırasıyla davet edilir.

TOKİ TAKSİTLERİ ÖDENMEZSE EV GERİ ALINIR MI?

Konutunu teslim alan veya taksit ödemeleri başlayan vatandaşlar için ödeme düzensizliği ciddi yaptırımlara tabidir:

GECİKME FAİZİ: Taksitlerin son ödeme tarihi geçirilirse, ödenmeyen tutar üzerinden sözleşmede belirtilen oranda günlük gecikme faizi uygulanır.

İHTARNAME SÜRECİ: Üst üste iki taksit ödenmediğinde veya bir yıl içinde ödenmeyen taksit toplamı satış bedelinin onda birini aşarsa TOKİ tarafından ihtarname gönderilir.

SÖZLEŞME FESHİ VE TAHLİYE: İhtarnamede verilen 30 günlük süreye rağmen borç kapatılmazsa, TOKİ sözleşmeyi tek taraflı feshetme ve konutu geri alma (tahliye) hakkına sahiptir. Bu durumda ödenen paralar, masraflar ve varsa kira bedeli düşülerek iade edilir.

TOKİ TAKSİTLERİ DONDURULABİLİR Mİ?

Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri taksitlerin ötelenmesidir.

DONDURMA UYGULAMASI YOK: TOKİ bünyesinde taksit dondurma, taksit sayısı artırma veya vade erteleme gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak kurum, her yıl borcunu kapatmak isteyenler için %25 indirim kampanyaları düzenleyerek ödeme kolaylığı sağlamaktadır.