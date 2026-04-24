TOKİ kura çıktı, ev kazandım ne yapmalıyım?

Toki kura sonuçları açıklandı ve asil listede yer alarak ev sahibi olmaya hak kazandınız. Peki, TOKİ ev kazandıktan sonraki işlemler nelerdir? Hak sahipleri için sırada konut belirleme kurası ve ardından gayrimenkul satış sözleşmesi aşaması var. 2026 yılı güncel verilerine göre İstanbul'da 1+1 daireler için 195 bin TL, 2+1 daireler için ise 245 bin TL’den başlayan peşinat ödemeleri sözleşme anında tahsil edilecek. Nüfus kayıt örneğinden yerleşim yeri belgesine kadar bankaya giderken yanınızda bulundurmanız gereken evraklar ve ilk taksit ödeme tarihlerine dair tüm ayrıntılar haberimizde...

TOKİ KURADA ADIM ÇIKTI, ŞİMDİ NE YAPMALIYIM? 2026 HAK SAHİPLERİ İÇİN ADIM ADIM SÖZLEŞME VE TAPU REHBERİ

Milyonlarca vatandaşın katılımıyla gerçekleşen TOKİ kura çekilişlerinde ismi "Asil" listede yer alanlar için büyük sevinç yerini tatlı bir telaşa bıraktı. "TOKİ kura çıktı, ev kazandım, şimdi ne yapmalıyım?" sorusu arama motorlarında en üst sıralara yerleşti. Hak sahibi olduktan sonra tapunuza kavuşana kadar geçecek olan kritik süreci, peşinat ödemelerinden banka sözleşmelerine kadar tüm detaylarıyla derledik. İşte 2026 TOKİ hak sahipliği sonrası yol haritası...

1. ADIM: E-DEVLET ÜZERİNDEN DURUMUNUZU TEYİT EDİN

Kura çekilişinin ardından yapmanız gereken ilk işlem, sonucun resmiyetini kontrol etmektir. SMS bildirimi gelse dahi mutlaka şu adımları izleyin:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" hizmetine tıklayın.

Burada adınızın karşısında "Asil Hak Sahibi" ibaresini gördüğünüzden emin olun.

2. ADIM: KONUT BELİRLEME KURASINI BEKLEYİN

Hak sahibi olmanız, doğrudan hangi dairede oturacağınızın belli olduğu anlamına gelmez. "Hak Sahibi Belirleme Kurası"ndan sonra inşaatların belirli bir seviyeye gelmesiyle birlikte ikinci bir kura olan "Konut Belirleme Kurası" çekilir.

Daireniz Netleşecek: Bu kurada blok numaranız, katınız ve daire numaranız belirlenir.

İlan Takibi: Konut belirleme kuraları TOKİ'nin resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulur.

3. ADIM: BANKA SÖZLEŞMESİ VE PEŞİNAT ÖDEMESİ

Daireniz belli olduktan sonra TOKİ tarafından bir Sözleşme İmzalama Takvimi ilan edilir.

Nereye Gidilecek? Genellikle Halkbank veya Ziraat Bankası'nın projenin bulunduğu yerdeki temerküz şubesine gidilir.

Peşinat Tutarı: Konut bedelinin genellikle %10'u oranında bir peşinat ödemesi istenir. Başvuru sırasında yatırdığınız 5.000 TL bu tutardan mahsup edilir (düşülür).

Ek Giderler: Sözleşme anında binde 5 oranında damga vergisi ve banka komisyonu gibi ek ödemeler alınacağını unutmayın.

4. ADIM: SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELERİ HAZIRLAYIN

Bankaya davet edildiğinizde yanınızda şu belgelerin bulunması şarttır:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı ile birlikte).

Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah - e-Devlet'ten alınabilir).

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

Gelir Belgesi: Hane halkı toplam gelirinin şartlara uygun olduğunu kanıtlayan belgeler (Maaş bordrosu, SGK dökümü vb.).

Özel Kontenjan Belgeleri: Engelli, emekli veya şehit yakını kontenjanından kazandıysanız ilgili kimlik kartları veya belgeler.

5. ADIM: TAKSİT ÖDEMELERİ VE ANAHTAR TESLİMİ

Sözleşmeyi imzaladığınızda artık resmi olarak TOKİ borçlusu ve gelecekteki ev sahibi unvanını alırsınız.

Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanan ayı takip eden ayda başlar.

Teslimat Süreci: TOKİ, inşaat durumuna göre konutları genellikle kura çekiminden sonraki 24 ay içerisinde teslim etmeyi hedefler.

KDV Ödemesi: Evinizi teslim alırken (anahtar teslim aşamasında) konut bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarını bankaya yatırmanız gerekecektir.

KRİTİK UYARI: Belirlenen tarihlerde bankaya gidip sözleşme imzalamazsanız veya peşinatı yatırmazsanız hak sahipliğiniz iptal edilir ve sıranız yedek listedeki adaylara geçer.