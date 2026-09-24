TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık daire kura çekimi ne zaman yapılacak?

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Toki'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde hak sahiplerinin hangi dairede oturacağının belirlenmesi için yapılacak kura çekimine ilişkin araştırmalar sürüyor. Hak sahipleri, daire, blok ve kat bilgilerinin ne zaman belli olacağını merak ederken, konut belirleme kurasının tarihi araştırılıyor. Peki, Toki kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık daire kura çekimi ne zaman yapılacak? Detaylar...

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kiralık sosyal konut kura çekiminin ne zaman yapılacağı, hak sahiplerinin gündemindeki konuların başında geliyor. Ancak mevcut durumda İstanbul'daki kiralık sosyal konutlar için konut belirleme kurasının yapılacağı tarih resmi olarak açıklanmış değil.

Bu nedenle hak sahiplerinin kura tarihine ilişkin TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor. Tarihin açıklanmasıyla birlikte hangi hak sahibinin hangi daire, blok ve katta yer aldığı da kura sonucunda belirlenecek.

Konut belirleme kurasının, etap etap tamamlanan projeler için noter huzurunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kura çekilişleri tamamlandığında hak sahipleri kendilerine çıkan konutun bilgilerini resmi kanallar üzerinden sorgulayabilecek.

Kura çekilişlerinin TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandığı da belirtiliyor.

İSTANBUL TOKİ KİRALIK DAİRE BELİRLEME KURASI NASIL YAPILACAK?

İstanbul TOKİ kiralık daire belirleme kurasında hak sahiplerinin hangi konutta kalacağı belirlenecek. Kura sonucuyla birlikte hak sahiplerinin konut tipi, daire numarası, kat ve blok bilgileri kesinleşecek.

Konut belirleme kuraları, etap etap tamamlanan projeler için noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Böylece hak sahiplerinin konutlarına ilişkin bilgiler kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte netleşecek.

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri kendilerine çıkan daireye ilişkin bilgileri resmi sorgulama kanallarından kontrol edebilecek. TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak sorgulamada daire, kat ve blok bilgilerinin görüntülenmesi mümkün olacak.

Kura çekilişlerinin TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanması da planlanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipleri, kendilerine çıkan daire bilgilerini e-Devlet Kapısı ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

e-Devlet sisteminde TOKİ'nin kura sonuçlarına ilişkin hizmetler bulunuyor. Hak sahipleri, sisteme giriş yaptıktan sonra "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonuçlarını kontrol edebilecek.

TOKİ'nin resmi internet sitesinde de proje ve kura süreçlerine ilişkin duyurular yayımlanıyor. İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipliği sonuçlarının da TOKİ'nin resmi kanalları ve e-Devlet üzerinden sorgulanabildiği daha önce duyurulmuştu.

KİRALIK KONUT PROJESİNDE EVLERİN FİYATLARI

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde kira tutarları konut tipine göre belirleniyor. Buna göre aylık kira bedelleri şöyle:

1+1 konut: 10.000 TL

2+1 konut: 12.000 TL

3+1 konut: 15.000 TL

4+1 konut: 18.000 TL'den başlayacak.

TOKİ'nin resmi açıklamasında da İstanbul'daki kiralık sosyal konutlarda 1+1 konutların 10 bin lira, 2+1 konutların 12 bin liradan başlayan tutarlarla; 3+1 konutların 15 bin lira ve 4+1 konutların ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacağı belirtildi.

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde başvuruların e-Devlet üzerinden alındığı ve konutların 3 yıllığına kiralanacağı da TOKİ tarafından açıklandı.