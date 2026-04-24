TOKİ İstanbul kura çekilişine katılacaklar listesi (PDF) İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi!

Türkiye genelinde büyük ilgi gören 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul için yürütülen 100.000 konutluk TOKİ kura süreci, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, artık kura listeleri, kabul-red durumları ve kura sıra numarası sorgulamalarına odaklanmış durumda. Peki, İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR LİSTESİ (PDF)

TOKİ İstanbul kura çekilişine katılacaklar listesi (PDF), başvuru sürecini tamamlayan ve hak sahipliği değerlendirmesine dahil edilen vatandaşların isimlerinin yer aldığı resmi dokümandır. Bu liste, kura sürecine girecek adayların hangi sıra numarası ile çekilişe dahil edileceğini göstermesi açısından büyük önem taşır.

Vatandaşlar, TOKİ’nin resmi başvuru portalı olan https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresi üzerinden PDF formatındaki isim listelerine ulaşabilmektedir. Bu listelerde;

Başvuru numarası

T.C. kimlik numarası

Kura sıra numarası

İl ve proje bilgisi gibi detaylar yer almaktadır.

Özellikle İstanbul TOKİ 100.000 konut projesi için hazırlanan listeler, kura sürecinin en kritik aşamasını oluşturmaktadır. Adaylar, kendilerine ait bilgileri kontrol ederek kura gününü takip etmektedir.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER İSİM LİSTESİ

İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi!, başvuru sürecinin değerlendirme aşamasında oluşturulan resmi sonuçları ifade etmektedir. Bu listeler, TOKİ tarafından belirlenen kriterlere göre yapılan incelemeler sonucunda hazırlanır.

Başvuruların değerlendirilmesinde dikkate alınan temel kriterler arasında;

Hane gelir durumu

Daha önce konut sahibi olup olmama durumu

İkamet şartı

Başvuru şartlarına uygunluk yer almaktadır.

Kabul edilen adaylar kura sürecine dahil edilirken, şartları karşılamayan başvurular ise reddedilenler listesinde yer almaktadır. Adaylar bu bilgilere yine https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ üzerinden ulaşabilmektedir.

TOKİ’nin resmi sisteminde yer alan bu listeler, şeffaflık ve erişilebilirlik ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Böylece her başvuru sahibi kendi durumunu online olarak kolayca görüntüleyebilmektedir.

TOKİ KURA SIRA NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul kura sıra numarası öğrenmek için aşağıdaki adımlar izlenmektedir:

https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresine giriş yapılır

T.C. kimlik numarası veya başvuru numarası girilir

İlgili proje seçilir

PDF isim listesi üzerinden kura sıra numarası görüntülenir

Kuralar, TOKİ tarafından açıklanan bu sıra numaralarına göre dijital ortamda ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Böylece süreç tamamen şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde ilerlemektedir.

Ayrıca TOKİ, kura sonuçlarını resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlayarak vatandaşların süreci anlık takip etmesine imkân tanımaktadır.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 25 NİSAN’DA BAŞLIYOR

İstanbul TOKİ 100.000 konut projesi kapsamında kura çekilişi 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. İlk kura çekimi 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14:00’te başlayacak ve üç gün boyunca devam edecektir.

Kura çekiminin yapılacağı yer ise İstanbul’daki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak belirlenmiştir. TOKİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre süreç noter huzurunda ve dijital sistem destekli olarak yürütülecektir.

Vatandaşlar, kura sonuçlarını anlık olarak TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden takip edebilecek ve aynı zamanda resmi internet sitesi üzerinden isim listelerini kontrol edebilecektir.