TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, İstanbul 100 bin TOKİ konutları tapuları ne zaman teslim edilecek (ANAH

Toki tarafından 81 ilde yürütülen konut projelerinde bazı etaplar tamamlanarak teslim aşamasına gelindi. Özellikle İstanbul Tuzla ve Maltepe etaplarında Nisan 2026 itibarıyla anahtar teslim süreçleri başlarken, gözler diğer büyükşehirlere çevrildi. Vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı "Toki evleri ne zaman teslim edilecek?" sorusu için Toki, inşaatın %50 seviyesini geçtiği projelerde teslimat programlarını güncellemeye devam ediyor. Sözleşme imzalanmasının ardından başlayan 24 aylık süreci adım adım takip eden hak sahipleri için hazırladığımız TOKİ güncel teslimat listesi ve ödeme başlangıç tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL 100 BİN KONUT NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? 2026 ANAHTAR TESLİM TAKVİMİ VE TAPU SÜRECİ

İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için kritik Nisan ayı geldi çattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgileriyle birlikte, hem yeni kura tarihleri hem de inşaatı devam eden projelerin "TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?" sorusu yanıt buldu. İstanbul'un dev etapları için anahtar teslim tarihleri ve tapu süreçleri netleşiyor.

İSTANBUL 100 BİN KONUT ANAHTAR TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

Bakan Murat Kurum, 25 Nisan 2026 tarihinde başlayacak büyük İstanbul kurası ile birlikte teslimat takvimi için de hedefi gösterdi. İstanbul’daki 100 bin konutluk dev projede süreç şu şekilde ilerleyecek:

2 YILLIK TESLİMAT SÖZÜ: Bakan Kurum, kura çekimlerinin ardından temellerin atılmasıyla birlikte konutların en geç 2 yıl içerisinde (2028 yılına kadar) kademeli olarak teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

TAMAMLANAN PROJELER: İstanbul Tuzla Orhanlı (577 konut) ve Maltepe (558 konut) gibi inşaatı biten etaplarda anahtar teslimleri Nisan 2026 itibarıyla başlamış durumda. Bu projelerde hak sahipleri belirlenen randevu günlerinde dairelerini teslim alabiliyor.

TOKİ İSTANBUL TAPULARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ projelerinde tapu teslim süreci, anahtar teslimi ile eş zamanlı yürümez. Hak sahiplerinin tapularına kavuşması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir:

BORÇ BİTİMİ ŞARTI: TOKİ konutlarında mülkiyetin tamamen hak sahibine geçmesi ve tapunun devredilmesi için genellikle tüm borcun (taksitlerin) bitmiş olması gerekmektedir.

BORÇ KAPATMA KAMPANYALARI : Borcunu erken kapatan vatandaşlar için her yıl düzenlenen %25'e varan indirim kampanyalarından yararlananlar, borçlarını kapattıkları takdirde tapularını hemen alabilmektedir.

BANKA PROSEDÜRÜ : Sözleşme imzalanan banka üzerinden borç bitim belgesi alındıktan sonra ilgili Tapu Müdürlüğü aracılığıyla devir işlemi gerçekleştirilir.

ANAHTAR TESLİM SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Konutunuz teslim aşamasına geldiğinde izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

BANKA SÖZLEŞMESİ: Teslimat öncesi banka ile KDV ödemesi ve diğer maliyetler için görüşün.

TESLİMAT TUTANAĞI: Dairenizi teslim alırken eksik veya kusurlu yerleri (boya, tesisat, parke vb.) mutlaka kontrol ederek tutanağa geçirin.

ABONELİKLER: Elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini başlatarak yeni yuvanıza taşınma sürecine geçebilirsiniz.