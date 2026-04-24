TOKİ ev kazananlara, ev çıkanlara 5 bin TL geri ödenecek mi, TOKİ Para İadesi Kimlere Yapılır? Ev Çıkan Vatandaşlar 5.000 TL’sini Geri Alabilir mi?

Sosyal konut projelerinde kura heyecanı yerini ödeme ve iade süreçlerine bıraktı. Binlerce kişi "Toki ev çıkanlara para iadesi yapılacak mı?" diye araştırırken, kuraların en çok karıştırılan noktasına açıklık getiriyoruz. TOKİ prosedürlerine göre, kurada hak sahibi olan (asil kazanan) vatandaşlara başvuru ücreti iadesi yapılmıyor; bu tutar sözleşme aşamasında konut peşinatına dahil ediliyor. Sadece kurada adı çıkmayan veya yedek listeden sırası gelmeyen vatandaşlar 5 bin TL iadesini bankadan nakit olarak çekebiliyor. Peki, peşinat ödemesi nasıl hesaplanacak? Hak sahiplerini bekleyen diğer mali yükümlülükler neler?

TOKİ EV KAZANANLARA 5 BİN TL GERİ ÖDENECEK Mİ? HAK SAHİPLERİ İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ İADE SÜRECİ 2026

TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişlerinde ismi "Asil" listede çıkan vatandaşlar için yeni bir dönem başlıyor. Kurada ismi çıkmayanlar 5.000 TL başvuru bedelini geri alırken, ev sahibi olmaya hak kazananlar "TOKİ ev kazananlara 5 bin TL geri ödenecek mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 2026 yılı güncel mevzuatına göre hak sahipleri için bu tutar nakit iade edilmiyor, ancak kaybolmuyor. İşte konut kazananların bilmesi gereken tüm detaylar...

TOKİ EV ÇIKANLARA PARA İADESİ YAPILIR MI?

TOKİ prosedürlerine göre başvuru ücretinin akıbeti, kura sonucuna göre ikiye ayrılır. Eğer kurada adınız "Asil Hak Sahibi" olarak çıktıysa:

Nakit İade Yapılmaz: Yatırmış olduğunuz 5.000 TL başvuru bedeli size nakit veya banka yoluyla geri ödenmez.

Peşinattan Mahsup Edilir: Bu tutar, konutunuz için imzalayacağınız sözleşme aşamasında ödemeniz gereken peşinat tutarından düşülür. Yani eviniz için yapacağınız ilk büyük ödemede 5 bin TL’lik kısmın zaten ödenmiş olduğu kabul edilir.

KURADA İSMİ ÇIKMAYANLAR PARASINI NASIL ALIR?

Eğer kurada adınız çıkmadıysa veya yedek listede kalıp sıranız gelmediyse, yatırdığınız tutarı tam olarak geri alabilirsiniz:

İade Süresi: Kura çekiliş tarihinden itibaren genellikle 5 iş günü sonra iade süreci başlar.

İade Kanalı: Başvuruyu hangi banka (Ziraat Bankası veya Halkbank) üzerinden yaptıysanız, o bankanın ATM’lerinden veya internet bankacılığından iadenizi alabilirsiniz.

KONUT BELİRLEME KURASI VE SÖZLEŞME AŞAMASI

Ev kazananlar için asıl süreç, konut belirleme kurasından sonra başlar. Bu aşamada 5 bin TL’lik ön ödemenin önemi ortaya çıkar:

Sözleşme Daveti: TOKİ, projenin inşaat seviyesine göre hak sahiplerini bankaya sözleşme imzalamaya çağırır.

Peşinat Hesaplaması: Konutun toplam fiyatı üzerinden (örneğin %10 veya %20) peşinat hesaplanır.

Mahsup İşlemi: Hesaplanan bu peşinat tutarından, başvuru sırasında yatırdığınız 5.000 TL düşülür ve kalan tutarı yatırmanız istenir.

TOKİ PARA İADESİ SORGULAMA 2026

Daha önce başvurusu iptal edilen veya kurada çıkmayan vatandaşlar, iadelerinin yatıp yatmadığını şu kanallardan kontrol edebilir:

e-Devlet: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Hak Sahipliği Sorgulama" ekranı.

Banka Mobil Uygulamaları: "Ödemeler/İadeler" sekmeleri altından TOKİ menüsü.

Halkbank Online İade Ekranı: T.C. kimlik numarası ve telefon bilgisi ile hızlı sorgulama.