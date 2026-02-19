TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Diyarbakır TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Diyarbakır kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Diyarbakır'da TOKİ projeleri kapsamında hayata geçirilecek konutlar için heyecan dorukta. 19 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek TOKİ Diyarbakır kura çekimi, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Diyarbakır TOKİ kura çekilişi, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu'nda yapılacak. Peki, Diyarbakır TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Diyarbakır kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Ev sahibi olmayı bekleyenler, kura çekimini canlı izleyerek sonuçları anlık takip edebilecek. TOKİ Diyarbakır kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Böylece çekilişi evlerinden takip etmek isteyen vatandaşlar için kolay ve güvenli bir erişim sağlanmış olacak.

Canlı yayın sırasında, hak sahipleri ile yedek listeleri aynı anda öğrenilebilecek ve sürecin şeffaflığı tüm izleyiciler tarafından gözlemlenebilecek.

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra vatandaşların en çok merak ettiği konu, TOKİ Diyarbakır kura sonuçlarıdır. Noter onayından geçen sonuçlar, aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Ayrıca hak sahipleri, e-Devlet sistemine giriş yaparak asil ve yedek listelerini görüntüleyebilecek. Bu sayede vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden kolayca hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

Özellikle 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde açıklanacak. Bu süreç, şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülerek, vatandaşların ev sahibi olma hayallerine hızlı bir şekilde ulaşmasına olanak tanıyacak.

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA NEREDEN İZLENİR?

Diyarbakır TOKİ kura çekimi, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11:00'de başlayacak. Çekilişin adresi ise Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu olarak duyuruldu.

Canlı yayını izlemek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi YouTube kanalına bağlanarak kura çekimini anlık takip edebilirler. Bu sayede çekiliş sırasında kimlerin asil veya yedek listede yer aldığı, herkes tarafından şeffaf bir şekilde gözlemlenebilecek.

Kura çekimi sonrası sonuçların noter onayından geçmesiyle birlikte e-Devlet ve TOKİ resmi web sitesi üzerinden hak sahipleri açıklanacak ve vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak durumlarını kolayca görebilecekler.