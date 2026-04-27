İstanbul’da milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği TOKİ kura sürecinde kritik eşik aşıldı. 25 Nisan’da başlayan İstanbul kura çekilişi bugün itibarıyla sona ererken, başvuru sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında başvuru numarası ve kura sırası geliyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, sonuçları doğru şekilde takip edebilmek için başvuru numaralarını öğrenmenin yollarını araştırıyor. Peki, TOKİ başvuru numarası nasıl öğrenilir? TOKİ başvuru sırası öğrenme nasıl yapılır? Detaylar...

TOKİ BAŞVURU NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul başvurusu yapan vatandaşların en önemli referans noktası başvuru numarasıdır. Bu numara, kura çekilişi sırasında sıralamayı takip edebilmek ve sonuçları doğru şekilde kontrol edebilmek için gereklidir.

Başvuru numarasını öğrenmenin en temel yolu, başvuru sırasında alınan dekonttur. İstanbul genelinde milyonlarca kişinin yatırdığı 5 bin TL başvuru bedeline ait dekont üzerinde başvuru numarası açık şekilde yer almaktadır. Bu nedenle başvuru sürecinde alınan dekontun saklanması büyük önem taşır.

Dekontuna erişemeyen ya da numarasını kontrol etmek isteyen vatandaşlar için alternatif bir yöntem de bulunmaktadır. TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan kura listeleri incelenerek başvuru numarasına ulaşmak mümkündür. İstanbul ili için hazırlanan özel listeler üzerinden isim ve diğer bilgiler aracılığıyla başvuru detayları kontrol edilebilir.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından ise vatandaşlar, TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden “Kura Sonucu Sorgulama” ekranını kullanarak sonuçlarına erişebilecektir. Sonuçların bugün veya yarın ilan edilmesi beklenmektedir.

TOKİ BAŞVURU SIRASI ÖĞRENME NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sürecinde başvuru sırası, çekilişin ilerleyişini anlamak açısından kritik bir rol oynar. Çekilişler, belirlenen kura sıra numarasına göre ilerlediği için vatandaşların kendi sıralarını bilmesi süreci daha sağlıklı takip etmelerini sağlar.

Başvuru sırasını öğrenebilmek için öncelikle başvuru numarasının bilinmesi gerekir. Bu numara üzerinden kura listeleri kontrol edilerek kişinin hangi sırada yer aldığı anlaşılabilir. TOKİ tarafından yayımlanan listelerde başvuru sahipleri belirli bir sistematik sıralamaya göre dizilmektedir.

Ayrıca kura çekilişi canlı yayın üzerinden takip edilirken, ekranda ilerleyen sıra numaraları sayesinde vatandaşlar kendi başvurularının ne zaman değerlendirileceğini tahmin edebilir. Bu nedenle başvuru numarası ile kura yayınının eş zamanlı takip edilmesi önerilmektedir.