TOKİ Antalya kura çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ Antalya kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri il il devam ediyor. İlk kuraların yapılmasının ardından Antalya'daki başvuru sahipleri kura tarihine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya'da 13 bin 213 konutun inşa edileceği açıklandı. Antalya, projede en fazla konut yapılacak iller arasında yer alırken, kentteki başvuru sahipleri kura çekiminin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.

Bakanlık tarafından paylaşılan mevcut kura takviminde Antalya için tarih ve saat bilgisi yer almadı. Yetkililerin ilerleyen günlerde Antalya dahil olmak üzere kura tarihi henüz açıklanmayan tüm illerin takvimini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

TOKİ ANTALYA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman'da başladı. Saat 11.00'de Adıyaman Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura ile Adıyaman merkez ve ilçelerinde toplam 6 bin 620 konutun hak sahipleri belirlendi.

Adıyaman'ın ardından 30 Aralık Salı günü Hakkari ve Şırnak'ta kura çekimleri yapılacak. Açıklanan plana göre 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman'da kuralar gerçekleştirilecek. Antalya'nın kura tarihi ise bu takvimde yer almadı.