TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ Youtube CANLI İZLE! TOKİ Adıyaman kurası saat kaçta başlayacak?

Türkiye'nin en büyük toplu konut projelerinden biri olan TOKİ 500 Bin Konut Projesi kapsamında ilk kura çekimi Adıyaman'da gerçekleşiyor. Adıyaman TOKİ kura çekimi, şehir genelinde hak sahiplerini belirleyecek ve heyecanlı bekleyişi sona erdirecek. Peki, TOKİ Youtube canlı nasıl izlenir? TOKİ Adıyaman kurası saat kaçta başlayacak? TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle! Detaylar...

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Adıyaman'daki kura çekimi 29 Aralık 2025, saat 11:00'de başlayacak ve Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura süreci, şehirdeki farklı ilçeler için ayrılan konut sayıları dikkate alınarak planlandı.

Adıyaman Merkez'de toplam 5000 konut, Besni'de 300 konut, Çelikhan'da 100 konut, Gerger'de 250 konut, Gölbaşı'nda 200 konut, Kahta'da 700 konut, Samsat'ta 20 konut, Tut'ta ise 50 konut hak sahipleriyle buluşacak. Bu kura çekimi, TOKİ 500 Bin Konut Projesi'nin en büyük ilk adımı olarak kayda geçecek.

TOKİ YOUTUBE CANLI İZLE!

Adıyaman TOKİ kura çekimi, şehir dışında olan vatandaşlar için de canlı olarak takip edilebilecek. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yapılacak ve hak sahipleri, çekilişi evlerinden veya işyerlerinden anlık olarak izleyebilecek.

Canlı yayın ile kura çekimi sırasında yapılan açıklamalar, sıra numaraları ve hak sahiplerinin isimleri hızlı bir şekilde duyurulacak. Böylece Adıyaman halkı, kura sonuçlarını güvenilir ve şeffaf bir şekilde öğrenebilecek.

TOKİ ADIYAMAN KURASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Merak edilen bir diğer konu ise kura çekiminin tam saati. TOKİ Adıyaman kurası, 29 Aralık 2025 saat 11:00'de başlayacak. Kura, Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak ve belirtilen saatten itibaren canlı olarak yayınlanacak.

Hak sahiplerinin kura çekimi öncesinde alacakları sıra numaraları, çekilişin düzenli ve adil bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Bu tarihten sonra diğer illerdeki kura çekimleri de TOKİ tarafından açıklanan takvim doğrultusunda yapılacak.

DİĞER İLLERDEKİ TOKİ KURA ÇEKİM TARİHLERİ

Adıyaman'dan sonra diğer illerdeki kura çekimleri de sırasıyla planlandı:

30 Aralık 2025: Şırnak ve Hakkari

5 Ocak 2026: Siirt ve Van

6 Ocak 2026: Mardin ve Ağrı

7 Ocak 2026: Batman

Diğer iller için kura tarihleri henüz netleşmedi ve TOKİ tarafından resmi duyurular ile paylaşılacak.