TOKİ açık satış nedir? Kurasız TOKİ satışı başvuruları ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ), 2026 yılına damga vuracak yeni konut kampanyasını duyurdu. Türkiye genelinde 64 ilde toplam 20 bin konutun satışa sunulacağı açık satış programı kapsamında, vatandaşlar kura çekilişine katılmadan konut sahibi olma fırsatı yakalayacak. Peki, Toki açık satış nedir? Kurasız TOKİ satışı başvuruları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Detaylar...

TOKİ AÇIK SATIŞ NEDİR?

TOKİ açık satış sistemi, belirlenen konutların kura yöntemi uygulanmadan doğrudan satışa sunulduğu bir konut edinme modelidir. Bu sistemde başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, satışa sunulan konutlar arasından tercih yaparak satın alma sürecine dahil olabiliyor.

Klasik TOKİ projelerinde yoğun talep nedeniyle kura çekilişi uygulanırken, açık satış kampanyalarında kura şartı bulunmuyor. Bu nedenle vatandaşlar daha hızlı ve daha kolay şekilde konut sahibi olma imkanına kavuşuyor.

2026 yılında başlatılan yeni kampanya da bu model doğrultusunda yürütülecek. Türkiye genelinde 64 ilde satışa çıkarılacak 20 bin konut için hak sahipleri kura beklemeden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Kampanya kapsamında satışa sunulacak konutların önemli bir bölümünün yeni yerleşim alanlarında bulunduğu belirtilirken, projelerin modern şehircilik anlayışına uygun olarak planlandığı ifade ediliyor.

KURASIZ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ tarafından açıklanan kriterlere göre açık satış kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altında bulunan çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması.

Öte yandan kampanyada gelir şartı uygulanmayacak. Ayrıca belirli bir ilde ikamet etme zorunluluğu da aranmayacak. Bu durum, farklı şehirlerde yatırım yapmak veya yaşam planlarını değiştirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlıyor.

KURASIZ TOKİ SATIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ'nin 2026 yılı açık satış kampanyası kapsamında başvurular 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru sürecinde vatandaşlar işlemlerini Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Belirlenen tarihler arasında yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

TOKİ KURASIZ EV SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ'nin yeni açık satış kampanyası Türkiye genelinde 64 ili kapsıyor. Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa sunulacağı şehirler de netleşti.

Açıklanan verilere göre konut sayısında ilk sıralarda Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya yer alıyor.