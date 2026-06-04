TOKİ 20 bin konut proje ödeme takvimi: TOKİ kurasız konut satış ödemeleri nasıl olacak? TOKİ açık satış konut ödemeleri taksit ne kadar, vade kaç ay?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ), 64 ilde hayata geçirilecek açık satış kampanyası kapsamında yaklaşık 20 bin konutu vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Kura uygulaması olmadan gerçekleştirilecek satış süreciyle birlikte başvuru tarihleri, ödeme seçenekleri ve bazı illerdeki konut fiyatları da belli oldu. Peki, Toki kurasız konut satış ödemeleri nasıl olacak? TOKİ açık satış konut ödemeleri taksit ne kadar, vade kaç ay? Detaylar haberimizde.

TOKİ 20 BİN KONUT PROJE ÖDEME TAKVİMİ

TOKİ'nin 64 ili kapsayan açık satış kampanyasında başvuru süreci 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Kampanya kapsamında satışa sunulan konutlara başvurmak isteyen vatandaşlar işlemlerini Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Açık satış uygulamasında gelir sınırı ya da ikametgah şartı aranmayacak. Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı bir konutunun bulunmaması yeterli olacak.

Türkiye genelinde geniş bir kapsama sahip olan kampanya, özellikle kura sürecine dahil olmadan konut sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından satış işlemleri belirlenen ödeme seçenekleri doğrultusunda yürütülecek.

TOKİ KURASIZ KONUT SATIŞ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

TOKİ tarafından duyurulan açık satış kampanyasında vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunuluyor. Konut fiyatları il ve daire tipine göre değişiklik gösterirken, ödeme planları da farklı bütçelere göre şekillendirildi.

İlk ödeme seçeneğinde konut bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda net yüzde 25 indirim uygulanıyor. Bu yöntemle konut satın alan vatandaşlar, açıklanan satış bedeli üzerinden indirim avantajından yararlanabiliyor.

İkinci ödeme modelinde ise konut bedelinin yüzde 50'si peşin olarak ödeniyor. Bu seçeneği tercih edenler için yüzde 8 indirim uygulanırken, kalan tutar 72 ay vade ile taksitlendiriliyor.

Üçüncü alternatif olarak sunulan kademeli peşinat sisteminde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında ödeniyor. Peşinatın kalan kısmı 12 ay sonra tamamlanırken, konut bedelinin geri kalan bölümü için 60 ay vadeli ödeme planı uygulanıyor.

Kampanya kapsamında yüzde 25 peşin indirimli konut fiyatlarının 2,1 milyon TL’den başladığı belirtilirken, taksitli seçeneklerde aylık ödemelerin 18 bin TL’den başlayan seviyelerde olduğu ifade ediliyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ KONUT ÖDEMELERİ TAKSİT NE KADAR, VADE KAÇ AY?

TOKİ açık satış kampanyasında taksit tutarları ve vade süreleri tercih edilen ödeme modeline göre değişiyor. Peşin ödeme seçeneğinde herhangi bir vade uygulanmazken, peşinatlı modellerde uzun vadeli ödeme imkanı sunuluyor.

Yüzde 50 peşinatlı ödeme modelinde kalan borç için 72 ay vade uygulanıyor. Kademeli peşinat seçeneğinde ise konut bedelinin kalan kısmı 60 ay vade ile ödenebiliyor. Kampanya kapsamında aylık taksitlerin 18 bin TL’den başladığı belirtiliyor.

Konutun bulunduğu şehir, dairenin büyüklüğü ve satış bedeli gibi unsurlar aylık ödeme miktarlarının değişmesinde belirleyici oluyor. Bu nedenle taksit tutarları her il ve proje için farklılık gösterebiliyor.

İLLERE GÖRE TOKİ 2+1 VE 3+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin açık satış kampanyasında yer alan konutların fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. Kampanya kapsamında öne çıkan şehirlerdeki başlangıç fiyatları ve aylık taksit tutarları da açıklandı.

Ankara'da satışa sunulan 2+1 konutlar 3,1 milyon TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını beklerken, aylık taksitlerin 21 bin 400 TL’den başladığı belirtiliyor. Aynı şehirde 3+1 daireler ise 3,3 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken taksitlerin 23 bin 400 TL seviyesinden başladığı ifade ediliyor.

Bursa'da 2+1 konutların başlangıç fiyatı 3,3 milyon TL olarak açıklanırken, aylık taksitlerin 23 bin TL’den başladığı bildiriliyor. 3+1 dairelerde ise başlangıç fiyatı 3,9 milyon TL olurken aylık taksitler 27 bin 600 TL seviyesinde bulunuyor.

Hatay'da satışa çıkacak 2+1 konutların başlangıç fiyatı 3,2 milyon TL olarak açıklanırken aylık ödeme tutarı 27 bin 300 TL olarak belirtiliyor. 3+1 konutlarda ise fiyatlar 3,9 milyon TL’den başlıyor ve aylık taksitler 29 bin TL seviyesinde yer alıyor.

Konya'da ise 2+1 konutlar 2,9 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken aylık taksitler 20 bin TL’den başlıyor. 3+1 dairelerde başlangıç fiyatı 3,5 milyon TL olarak açıklanırken aylık ödemelerin 24 bin TL’den başladığı belirtiliyor.

EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE SATIŞA ÇIKACAK?

64 ili kapsayan kampanyada en yüksek konut stoğuna sahip şehirler de belli oldu. Açıklanan verilere göre en fazla konutun satışa sunulacağı il Bursa olacak. Bursa'da toplam 2 bin 190 konutun satışa çıkarılması planlanıyor.

Bursa'yı 2 bin 62 konutla Ankara takip ediyor. Hatay'da bin 238 konutun satışa sunulacağı açıklanırken, Kahramanmaraş'ta bu sayı bin 73 olarak duyuruldu. Malatya ise bin konutluk stokla kampanyanın en yoğun satış yapılacak şehirleri arasında yer alıyor.

Bu veriler, kampanya kapsamında en geniş konut arzının hangi şehirlerde gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurasız açık satış kampanyasına ilişkin başvuru takvimi netleşti. Başvurular 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.