Tokat okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 26 Şubat Perşembe Tokat'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Tokat Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

TOKAT HAVA DURUMU

Tokat Kar Altında: Sıcaklıklar Sert Düşüyor

Tokat genelinde perşembe günü başlayacak yağışlı hava, sıcaklıkların hızla azalmasıyla birlikte kar yağışına dönüşecek. Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde kış şartlarının yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Yağışı ve Keskin Soğuk

Perşembe günü Tokat'ta gökyüzü tamamen kapalı olacak. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışlar, öğleden itibaren yerini yoğun kar yağışına bırakacak.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 3°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -3°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün içinde %60 seviyelerinde. Kuzeyden esecek rüzgar (saatte 15-20 km) nedeniyle hissedilen sıcaklık, termometre değerlerinden çok daha düşük olacak.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Ayaz ve Kar Devam Ediyor

Haftanın son iş gününde dondurucu soğuklar etkisini artırıyor. Yağışların hafif kar şeklinde devam etmesi ancak dondurucu bir ayazın şehre hakim olması öngörülüyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 0°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -6°C

• Detay: Sıcaklıklar gün boyu donma noktası civarında seyredecek. Gece saatlerinde gökyüzünün yer yer açılmasıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteorolojik Uyarı: Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi ve yüksek rakımlı köy yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları, gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmaları önemle duyurulur.

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.