Tokat okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü Tokat'ta okullar tatil mi, yoksa dersler normal şekilde mi işlenecek? TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ konusunda bir açıklama yapılacak mı? Bu soruların yanıtları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Tokat okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Tokat'ta okul yok mu?

TOKAT HAVA DURUMU 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta boyunca sert soğuk hava etkili olacak. Haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar eksi derecelere kadar düşerken, hafta sonuna doğru kısmi bir ısınma bekleniyor. Yetkililer, don ve buzlanma riskine karşı uyarıda bulundu.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -2 derece, en yüksek sıcaklığı ise 0 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 81–93 arasında değişirken, rüzgârın 6 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü dondurucu soğuklar etkisini artıracak. Sıcaklıklar -14 ile -4 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 62–86 aralığında ölçülürken, rüzgâr 3 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü soğuk hava devam edecek. Günün en düşük sıcaklığı -16 derece, en yüksek sıcaklığı ise 0 derece olacak. Nem oranı yüzde 45–79 arasında değişirken, rüzgârın hızı 4 km/sa olarak tahmin ediliyor.

04 Ocak Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Termometreler -7 ile 6 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 55–72 seviyelerinde ölçülürken, rüzgâr 3 km/sa hızla esecek.

05 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu hava sürecek. Günün en düşük sıcaklığı -5 derece, en yüksek sıcaklığı ise 5 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 49–76 arasında değişirken, rüzgâr 3 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

2 OCAK CUMA TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.