Tokat Niksar SON DAKİKA! Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi'nde ne oldu?

Tokat Niksar Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi'nde ne oldu? Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş Onikişubat’ta yaşanan ve toplamda 25 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı okul saldırıları sonrasında, Türkiye genelinde eğitim kurumlarına yönelik güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu hassas süreçte Tokat’ın Niksar ilçesinde yer alan okullarda da güvenlik ve denetim faaliyetleri artırıldı.

TOKAT NİKSAR SON DAKİKA!

Yetkililer, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan şüpheli içeriklerin anında takip edildiğini ve olası tehditlerin saniyeler içinde ilgili birimlere ulaştırıldığını belirtti. Bu kapsamda Tokat Niksar’da ortaya çıkan bir paylaşım, emniyet birimlerini hızla harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından ülke genelinde tedirginlik artarken, Tokat Niksar’da eğitim gören öğrenciler arasında paylaşılan bir mesaj kısa sürede güvenlik birimlerinin dikkatini çekti. Paylaşımın içeriğinde yer alan ifadeler, olası bir tehdit algısı oluşturdu.

AHMET ALTIKULAÇ ANADOLU LİSESİ'NDE NE OLDU?

Tokat Niksar’da bulunan Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi, sosyal medyada yayılan bir içerik nedeniyle güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı okul olarak gündeme geldi. Telegram ve WhatsApp üzerinden paylaşıldığı belirlenen mesajın ardından okul çevresinde ve dijital ortamda hızlı bir değerlendirme süreci yürütüldü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

İddialara göre, “Sıra Ahmet Altıkulaç’ta” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım, okul öğrencilerinin bulunduğu WhatsApp gruplarında yayıldı. Mesajın kısa sürede velilere kadar ulaşması, okul çevresinde kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu.

Paylaşımın özellikle Telegram ve WhatsApp üzerinden yayılması, durumun ciddiyetinin daha hızlı şekilde ele alınmasına yol açtı. Okul yönetimi ve ilgili kurumlar, süreci anlık olarak takip etti.

GÜVENLİK BİRİMLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbarların ulaşmasının ardından siber suçlarla mücadele ve asayiş ekipleri hızlı şekilde devreye girdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, mesajın kaynağına yönelik inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olası risklerin önüne geçmek amacıyla hem dijital hem de saha taramalarının eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

ÖĞRENCİNİN TESPİTİ

Yapılan incelemelerde, söz konusu paylaşımın aynı okulda öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi tarafından yapıldığı tespit edildi. Öğrencinin ifadesinde, paylaşımı “şaka amaçlı” yaptığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak öğrenci gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. Yetkililer, eğitim kurumlarında güvenliği tehdit edebilecek her türlü dijital içeriğin titizlikle değerlendirildiğini vurguladı.