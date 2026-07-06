Ankara, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, zirve için özel olarak geliştirilen Togg T10X limuzin modeli de ilk kez görev alacak. Zirve organizasyonu kapsamında hazırlanan özel üretim araçlar, delegasyonlar ile basın heyetlerinin ulaşımında kullanılacak. Peki, Togg limuzin kaç metre, kaç kişilik? NATO TOGG limuzin fiyatı ne kadar? Detaylar...

NATO ZİRVESİ İÇİN ÖZEL ÜRETİLEN TOGG LİMUZİNLER HANGİ GÖREVLERDE KULLANILACAK?

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında toplam 10 adet Togg T10X limuzin modeli özel olarak hazırlandı.

Organizasyon boyunca bu araçlar, ATO Congresium ile Beştepe arasında delegasyonların ve basın mensuplarının ulaşımını sağlayacak. Bunun yanında kırmızı-beyaz renklerde hazırlanan limuzinler, Beştepe yerleşkesindeki protokol taşımalarında da kullanılacak.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Togg limuzini kullanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Özel üretim araçların tamamı tam elektrikli altyapıya sahip bulunuyor. Tek motorlu sistemle çalışan limuzinlerin organizasyon süresince yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet vereceği ifade edildi.

TOGG LİMUZİN TASARIMINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

NATO Zirvesi için hazırlanan özel üretim Togg T10X limuzin modeli, standart üretim versiyonundan farklı tasarım özellikleri taşıyor.

Araçta yan bölümlerde kapı bulunmuyor. Bu nedenle gövde üzerinde kapı menteşelerine ait yuvalar da yer almıyor.

Özel üretim modelin tamamını kaplayan panoramik cam tavan tasarımı bulunuyor. Ayrıca kırmızı renkli ayna kapakları ile gündüz farı kaşları da aracın dikkat çeken dış tasarım unsurları arasında yer alıyor.

Togg limuzin modeli, Togg T10X'in uzatılmış şasesi üzerine geliştirildi.

TOGG LİMUZİN KAÇ METRE?

NATO Zirvesi kapsamında hazırlanan özel üretim Togg limuzinin uzunluğuna ilişkin resmi bir metre bilgisi paylaşılmadı.

ÖZEL ÜRETİM ŞASE YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

NATO Zirvesi için geliştirilen araç, Togg T10X platformunun uzatılmış şasesi üzerine kurgulandı.

Paylaşılan bilgilere göre dünyada ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Hummer marka araçların da şaseleri uzatılarak limuzin versiyonları üretilebiliyor. Bu tür özel üretim araçların sayısının oldukça az olduğu belirtiliyor.

NATO Zirvesi kapsamında hazırlanan Togg limuzin de özel üretim olması nedeniyle standart seri üretim modellerden ayrılıyor.

NATO TOGG LİMUZİN FİYATI NE KADAR?

NATO Zirvesi için hazırlanan özel üretim Togg T10X limuzinin satış fiyatına veya üretim maliyetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

NATO ZİRVESİNDE GÖREV YAPACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

NATO Zirvesi için hazırlanan özel üretim Togg limuzinlere ilişkin paylaşılan teknik bilgiler şu şekilde sıralanıyor:

Togg T10X platformu üzerine geliştirildi.

Uzatılmış şase yapısına sahip.

Tam elektrikli altyapıyla üretildi.

Tek motor sistemi kullanılıyor.

8 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor.

Organizasyon kapsamında yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.

Kırmızı-beyaz dış tasarım tercih edildi.

Komple panoramik cam tavana sahip.

Yan bölümlerde kapı bulunmuyor.

Kapı bulunmadığı için gövdede menteşe yuvaları yer almıyor.

ATO Congresium ile Beştepe arasında ulaşım görevini üstlenecek.

Beştepe içerisindeki protokol taşımalarında da kullanılacak.

36'ncı NATO Liderler Zirvesi için özel olarak hazırlanan 10 adet Togg T10X limuzin modeli, organizasyon süresince delegasyonların, basın heyetlerinin ve protokolün ulaşımında görev yapacak. Tam elektrikli altyapısı, uzatılmış şase yapısı ve özel tasarımıyla geliştirilen araçlara ilişkin kamuoyuna açıklanan bilgiler bunlarla sınırlı bulunuyor.