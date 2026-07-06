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Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor

Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
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Şile'de dalga ve akıntı nedeniyle getirilen denize girme yasağına uymayan 3 kişi akıntıya kapıldı. 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Şile'de dalga ve akıntı nedeniyle getirilen denize girme yasağına uymayan 3 kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları havadan ve denizden sürüyor.

Şile Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava şartları, dev dalgalar ve kuvvetli rip akıntısı nedeniyle saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişler yasaklandı. Ancak alınan tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen yasağı dinlemeyerek farklı noktalarda denize giren 3 kişi, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İlk olarak serinlemek için denize giren İsa Bodur'un (42) dalgalar arasında kaybolduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Sofular Mağarası bölgesine sevk edildi. Bu sırada Akçakese köy ağzı mevkisinden de Ahmet Can Yavuz (24) ve Umut Gümüş (25) isimli iki kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve cankurtaran ekipleri tarafından da havadan ve denizden geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Akçakese Sahili'nde yürütülen çalışmalarda, ilk olarak saat 13.30 sıralarında Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilerleyen saatlerde Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur'un da cansız bedenini denizden çıkardı. Sahil Güvenlik botlarıyla karaya çıkarılan cenazeler, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin dalgalara kapılarak kaybolan Umut Gümüş'e ulaşma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Sahil Güvenlik helikopterleri havadan tarama faaliyeti yürütürken, botlar ve dalgıçların ise deniz yüzeyinde ve altında arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Gümüş'ün yakınlarının ise sahildeki endişeli bekleyişinin sürdüğü görüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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