TOD çöktü mü, Galatasaray – Fenerbahçe maçında TOD TV sorun mu var?

Kullanıcıların paylaşımlarına göre TOD’da özellikle derbinin başlama saatiyle birlikte ciddi erişim sorunları yaşandı. Kimi kullanıcılar uygulamanın hiç açılmadığını, kimileri ise yayının sürekli donduğunu ya da yüklenmediğini dile getirdi. Sorunun nedenine ilişkin TOD veya beIN Sports’tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte TOD’da yaşanan sorunla ilgili bilinenler.

TOD ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyada paylaşılan kullanıcı şikâyetlerine göre, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi sırasında TOD’da yaygın erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar hem mobil uygulama hem akıllı televizyon uygulaması hem de internet sitesi üzerinden yayına ulaşmakta zorlandıklarını belirtiyor. Ancak platformun tamamen çöküp çökmediğine ve sorunun boyutuna ilişkin TOD’dan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

KULLANICILARDAN ŞİKÂYET YAĞDI Derbiyi TOD üzerinden izlemeye çalışan futbolseverler, yaşadıkları sorunları sosyal medyada peş peşe paylaşarak tepki gösterdi. Kullanıcıların paylaşımlarından bazıları şöyle: “Galatasaray - Fenerbahçe maçını online yayınlama hakkına sahip olan TOD sitesi çöktü.” “TOD çöktü.” “Sizin vereceğiniz hizmete ne diyeyim, uygulama çöktü.” “ Tod Tv çöktü valla, izleyemiyoruz maçı.” Şikâyetlerde öne çıkan ortak nokta, sorunların derbinin başlama saatiyle birlikte yoğunlaşması oldu. Özellikle ücret ödeyerek abonelik satın aldığını belirten kullanıcılar, derbiyi izleyememelerine büyük tepki gösterdi.

TOD NEDEN AÇILMIYOR?

Erişim sorununun kesin nedeni henüz açıklanmadı. Ancak büyük derbilerde aynı anda çok sayıda kullanıcının platforma bağlanması, geçmişte de benzer yavaşlama ve erişim sorunlarına yol açmıştı. Yaşanan sorunun yoğunluktan mı yoksa teknik bir arızadan mı kaynaklandığı, yayıncı kuruluşun yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

TOD AÇILMIYORSA NE YAPILMALI?

Platform genelindeki bir sorunun çözümü yayıncı kuruluşun teknik müdahalesine bağlı. Bununla birlikte kullanıcılar, sorunun kendi cihazlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bazı adımları deneyebilir. İnternet bağlantısını kontrol etmek, uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açmak, uygulamayı güncellemek, oturumu kapatıp yeniden giriş yapmak ve farklı bir cihaz ya da tarayıcıdan bağlanmayı denemek bu adımların başında geliyor. Yayın kalitesini düşürmek de bazı durumlarda donmaları azaltabiliyor.

ÜCRET İADESİ YAPILACAK MI?

Yayına erişemeyen abonelere herhangi bir telafi ya da ücret iadesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin TOD’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sorun yaşayan kullanıcıların, yaşadıkları aksaklığı TOD’un müşteri hizmetleri kanallarına bildirmesi öneriliyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

TOD’da yaşanan erişim sorunları nedeniyle sosyal medyada “canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılara yönelim artabiliyor. Ancak bu bağlantılar çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor ve zararlı yazılım ile kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Uzmanlar, karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı kanallar üzerinden izlenmesini öneriyor.