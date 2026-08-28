TİBET SON DAKİKA: Tibet'te baraj mı patladı, olay nedir?

Tibet'te yaşanan sel ve heyelan felaketinin ardından gözler bölgede oluşan doğal baraj gölüne çevrildi. Buzul çökmesi sonrası meydana gelen büyük selin ardından nehirde oluşan moloz seti nedeniyle bir göl meydana gelirken, gölün taşmaya başlaması yeni sel tehlikesini gündeme getirdi. Arama kurtarma çalışmalarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğu bölgede, yetkililer olası yeni taşkınlara karşı vatandaşları uyarıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TİBET'TE BARAJ MI PATLADI?

Tibet'te meydana gelen heyelanın bir nehri tıkaması sonucu oluşan doğal barajın çöktüğü bildirildi. Barajın çökmesiyle birlikte büyük miktarda suyun Nepal'e doğru ilerlediği açıklandı. Yaşanan gelişmenin ardından Nepal polisi, bölgede yaşayan vatandaşlara yüksek ve güvenli bölgelere çıkmaları yönünde acil uyarıda bulundu.

TİBET BARAJ OLAYI NEDİR?

Tibet'teki olay, bir heyelanın nehri tıkamasıyla oluşan doğal barajın çökmesiyle meydana geldi. Doğal barajın yıkılması sonrasında devasa su kütlesinin Nepal yönüne ilerlediği belirtildi. Gelişme, Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum olarak duyuruldu. Su baskını tehlikesi nedeniyle Nepal polisi vatandaşlardan yüksek ve güvenli bölgelere çıkmalarını istedi. Helikopterlerle sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının da olay nedeniyle durdurulduğu aktarıldı.

TİBET SON DAKİKA

Tibet'te doğal barajın çökmesinin ardından gözler Nepal'e doğru ilerleyen su kütlesine çevrildi. Nepal polisi, vatandaşlara acilen yüksek ve güvenli bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu. Bölgede daha önce yaşanan sel ve heyelan felaketinde yüzlerce kişinin kaybolduğu belirtilirken, yeni gelişmeyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına da ara verildi.