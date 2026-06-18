Instagram’ın çatı şirketi Meta tarafından geliştirilen ve X’e (eski adıyla Twitter) rakip olarak konumlandırılan metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Türkiye’de yeniden erişime açıldı. Rekabet Kurumu’nun 2024 yılında aldığı geçici tedbir kararı nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan platform, yaklaşık iki yıl süren sürecin ardından kullanıcılarla yeniden buluştu. Peki, Threads açıldı mı? Threads Türkiye erişime açıldı mı? Detaylar...

THREADS AÇILDI MI?

Evet, Threads Türkiye’de yeniden erişime açıldı. Meta tarafından yapılan resmi duyuruya göre platform, Türkiye’deki kullanıcıların kullanımına tekrar sunuldu.

29 Nisan 2024 tarihinde Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı sonrasında erişime kapatılan platform, yürütülen soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden faaliyet göstermeye başladı. Kullanıcılar uygulamayı mobil mağazalardan indirebilirken, aynı zamanda threads.net üzerinden de hesaplarına erişebiliyor.

Yeniden erişime açılan sistemde kullanıcıların daha önce oluşturdukları içerikler, takipçi listeleri ve etkileşim geçmişleri de korunmuş durumda bulunuyor. Böylece platforma geri dönen kullanıcılar hesaplarını sıfırdan oluşturmak zorunda kalmadan kullanımlarına devam edebiliyor.

TÜRKİYE’DE THREADS NEDEN KAPATILMIŞTI?

Threads’in Türkiye’de faaliyetlerinin durdurulmasının temel nedeni, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen rekabet soruşturması oldu.

Soruşturma kapsamında Threads’in Instagram ile yüksek seviyede entegre çalışması ve kullanıcı verilerinin platformlar arasında birleştirilmesi incelemeye alındı. Rekabet Kurumu, Meta’nın sahip olduğu geniş kullanıcı ekosistemi sayesinde hakim durumunu güçlendirebileceği ve bunun rekabet hukukuna aykırı sonuçlar doğurabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle kullanıcı profillerinin farklı Meta platformları arasında birleştirilmesi ve verilerin platformlar arası aktarımı, soruşturmanın odak noktalarından biri haline geldi. Alınan geçici tedbir kararı sonrasında Meta, Türkiye’de Threads hizmetini durdurduğunu açıklamış ve kullanıcı hesaplarını devre dışı bırakmıştı.

Bu süreç boyunca kullanıcılar hesaplarını silme veya dondurma seçeneklerinden yararlanabildi. Ancak platformun aktif kullanımı mümkün olmadı ve Türkiye’deki Threads faaliyetleri askıya alındı.

THREADS’İN TÜRKİYE MACERASI

Threads’in Türkiye’deki yolculuğu, platformun küresel büyüme stratejisinin önemli duraklarından biri olarak dikkat çekiyor.

Meta, Threads’i ilk kullanıma sunduğunda Instagram altyapısıyla güçlü entegrasyon sağlayan bir sistem oluşturmuştu. Kullanıcılar Instagram hesapları üzerinden hızlı şekilde Threads profili oluşturabiliyor ve mevcut takipçi ağlarını yeni platforma taşıyabiliyordu.

Ancak bu yapı, Türkiye’de rekabet hukuku açısından çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Rekabet Kurumu tarafından başlatılan inceleme süreci sonucunda geçici tedbir kararı uygulanırken, Meta da Threads hizmetini Türkiye’de askıya almak zorunda kaldı.

Yaklaşık iki yıl süren süreç boyunca taraflar arasında yürütülen çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda erişim engelinin kaldırılması yönünde adımlar atıldı. Böylece Threads, güncellenmiş yapısıyla yeniden Türkiye pazarına döndü.