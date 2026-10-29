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Thiemoko Diarra kimdir? Kasımpaşa'yı kupada öne geçiren Malili kanat oyuncusu

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Thiemoko Diarra kimdir? Kasımpaşa'yı kupada öne geçiren Malili kanat oyuncusu
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Çorluspor 1947'yi 3-1 yendi ve ilk golü 45. dakikada Thiemoko Diarra attı. Temmuzda Reims'ten gelen oyuncu Bamako doğumlu, daha önce Fransa ve İsrail'de forma giydi. Thiemoko Diarra kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa'nın yaz transferi hakkında bilinenler haberimizde.

Kasımpaşa'nın kupadaki ilk golü Malili bir kanat oyuncusundan geldi. Thiemoko Diarra, 29 Ekim 2026'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çorluspor 1947 karşısında 45. dakikada golü attı.

Maçı Kasımpaşa 3-1 kazandı ve 4. tura yükseldi. Çorluspor 1947, 56. dakikada Yusuf Kaplan'ın golüyle skoru eşitledi; Kasımpaşa'nın diğer golleri 60. dakikada Sercan Deniz'den, 82. dakikada Ali Yavuz Kol'dan geldi.

THİEMOKO DİARRA ÇORLUSPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Thiemoko Diarra, Çorluspor 1947 maçında Kasımpaşa'yı 45. dakikada 1-0 öne geçiren golü attı ve takımı soyunma odasına bu golle önde girdi. İkinci yarıda skor kısa bir süre 1-1'e döndü, ama Kasımpaşa dört dakika sonra yeniden öne geçti ve farkı 82. dakikada ikiye çıkardı.

THİEMOKO DİARRA KİMDİR?

Thiemoko Diarra, Kasımpaşa'da forma giyen Malili kanat oyuncusu. Futbola Mali'deki Derby Académie'de başladı, Ağustos 2021'de de Fransız kulübü Reims'in ikinci takımına katıldı. Reims B formasıyla ilk maçına 21 Ağustos 2021'de AS Beauvais Oise karşısında çıktı ve takımı o maçı 2-0 kazandı.

Boyu 1,76 metre. Sağ ayağını kullanan oyuncu Mali'nin 23 yaş altı milli takımında oynadı ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda Mali kadrosunda yer aldı.

THİEMOKO DİARRA KAÇ YAŞINDA?

Thiemoko Diarra 23 yaşında; 19 Nisan 2003'te doğdu.

THİEMOKO DİARRA NERELİ?

Thiemoko Diarra Malili, Batı Afrika ülkesinin başkenti Bamako'da doğdu ve Avrupa'ya gelmeden önce futbolu da Mali'de oynadı.

THİEMOKO DİARRA KASIMPAŞA'YA NE ZAMAN GELDİ?

Thiemoko Diarra, 16 Temmuz 2026'da Reims'ten Kasımpaşa'ya transfer oldu. Oyuncu geçen sezon Reims'te tüm kulvarlarda 29 maça çıkmış ve 4 gol atmıştı.

THİEMOKO DİARRA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Thiemoko Diarra profesyonel kariyerine Reims'in ikinci takımında başladı. 2023 yazında kiralık olarak Championnat National ekibi Châteauroux'ya gitti ve orada 28 maçta 5 gol attı.

Sonraki durak İsrail oldu: 5 Eylül 2024'te Hapoel Haifa'ya bir yıllığına kiralanan oyuncu, İsrail Premier Ligi ekibinde 30 maça çıktı. Reims'e dönünce A takımda oynadı, Temmuz 2026'da da Kasımpaşa'ya geldi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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